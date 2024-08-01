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СМИ: РФ освободила журналиста WSJ и экс-военного в рамках большого обмена

Ирина Кутелева, Александр ШумилинЧетверг, 1 августа 2024, 15:09
СМИ: РФ освободила журналиста WSJ и экс-военного в рамках большого обмена
Фото: NBC News

Россия освободила репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках большого обмена пленными, в частности, с участием США.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда"

Детали: По данным собеседников агентства, Гершкович и Вилан сейчас находятся на пути к местам назначения за пределами России.

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В рамках соглашения США и их союзники вернут России заключенных, которых они удерживают.

Дальнейшие подробности обмена пока не разглашаются.

Медиа в последние дни заметили признаки подготовки потенциального большого обмена заключенными между несколькими западными странами и Россией, а также Беларусью. В частности, речь шла о том, что к такому потенциальному обмену привлечены Соединенные Штаты, Германия, Словения и Великобритания.

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В частности, стало известно, что Гершкович, Уилан и российский диссидент Владимир Кара-Мурза исчезли из поля зрения в среду, сообщили их адвокаты.

В Словении завершили суд над парой шпионов из России, СМИ писали, что их везут на обмен.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил помиловать гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни якобы за работу на "украинские спецслужбы". Причины такого шага не сообщали, но помилование Кригера тоже связывают с обменом заключенных.

Российское агентство ТАСС сообщило, что из публичной электронной базы данных Федерального бюро тюрем США, позволяющей установить место содержания под стражей заключенных, исчезли сведения о россиянах Александре Виннике, Владиславе Клюшине, Вадиме Конощенко и Максиме Марченко.

Также Москва ранее дала понять, что хочет добиться обмена Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского командира.

Темы: Росcияобмен
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