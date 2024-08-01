Гашиш, мет, экстази, PVP: на востоке Украины разоблачили наркосиндикат, которому помогал полицейский

Правоохранители разоблачили межрегиональную группировку, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков и психотропов в крупных масштабах.

Источник: ГБР, Нацполиция, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, деятельность наркосиндиката организовал в апреле 2023 года 50-летний житель Запорожья вместе с двумя своими сообщниками - жителями Синельникового района Днепропетровской области. Лидеры наркогруппы отвечали за непрерывное производство и налаживание путей сбыта наркотовара через подконтрольных дилеров или телеграмм-каналы.

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Занимались незаконной деятельностью наркодельцы при пособничестве работника полиции, который помогал им избегать уголовной ответственности.

Как правило, запрещенный товар переправляли заказчикам через почту или путем закладок. Чтобы не попасть в поле зрения полиции, злоумышленники использовали криптокошельки и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц.

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Ежедневно сообщники сбывали около полкилограмма запрещенных веществ. Отправки делали в разные уголки Украины. По оценкам ГБР и полиции, ежемесячный оборот наркотиков составлял около 40 миллионов гривен.

Среди запрещенных веществ, которые сбывались членами преступной организации, были метамфетамин, гашиш, каннабис, таблетки экстази, vape "HHC", соли PVP.

Сообщается, что правоохранители провели более 30 санкционированных обысков в Днепропетровской и Запорожской областях и прекратили деятельность двух нарколабораторий.

Изъяты наркотики, банковские карты, автомобили, денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, флешносители, жесткие диски, черновые записи, оружие и боеприпасы, электронные весы, средства для изготовления и фасовки изготовленной продукции.

По результатам спецоперации правоохранители задержали 14 человек.

Организатору, двум соорганизаторам и 12 участникам сообщено о подозрении в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней, незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и сбыте наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах, а также незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Внутренняя безопасность полиции проверяет также причастность еще одного правоохранителя к деятельности преступной организации. После анализа полученных доказательств будет решаться вопрос о предоставлении оценки его действиям.