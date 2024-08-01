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В Луцке мужчина пистолетом угрожал полицейским и работникам ТЦК

Александр ШумилинЧетверг, 1 августа 2024, 16:51
В Луцке мужчина пистолетом угрожал полицейским и работникам ТЦК
Фото полиции

В Луцке 39-летний мужчина угрожал пистолетом полицейским и представителям ТЦК и СП.

Источник: сообщение полиции

Детали: В сообщении полиции указывается, что происшествие случилось около 10:30. "После угроз правоохранителям злоумышленник сбежал и скрывался в одной из квартир дома", - пишет полиция, отмечая, что мужчина угрожал пистолетом.  

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Позже его задержали в квартире и открыли производство по ст. 345 УКУ "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Темы: ТЦКполиция
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