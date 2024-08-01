Турция подтвердила, что обмен заключенными между РФ и США состоится в аэропорту Анкары

Национальная разведывательная организация Турции заявила о посредничестве между Россией и Соединенными Штатами в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными, который пройдет состоится в международном аэропорту Эсенбога, что к северо-востоку от Анкары.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на турецкий телеканал NTV

Детали: Разведка Турции заявила, что при ее координации сегодня, 1 августа, состоится "операция по обмену, которая является самой масштабной за последний период".

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Ведомство добавило, что взяло на себя "основную посредническую роль" в операции, и пообещало сообщить подробности позже.

Не уточняется, кто именно принимает в участие в обмене.

Американские источники писали, что обмен заключенных между Россией, США, Германией и еще тремя странами, касается 24 человек.

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В рамках договоренности на родину вернутся заключенные в России репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, ветеран морской пехоты Пол Вилан и российско-американская радиожурналистка Алсу Курмашева.

Также в США должен прибыть российский оппозиционер, колумнист The Washington Post Владимир Кара-Мурза, который имеет британско-российское гражданство и является владельцем грин-карты.

Ожидается, что в рамках соглашения по меньшей мере 12 политических заключенных, которые удерживаются в России, будут переданы Германии. Россия же получит восемь человек, большинство – подозреваемые или осужденные из-за связей с российской разведкой.

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