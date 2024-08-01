Турция сообщила об обмене 26 заключенных между Россией и Западом

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) заявила, что 1 августа в Анкаре состоялась "самая масштабная за последнее время" операция по обмену заключенными между Россией и странами Запада.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TRT Haber

Детали: В рамках операции были освобождены 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран - США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси, заявила турецкая сторона.

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"В рамках операции обмена 10 заключенных, в том числе двое детей, были переданы России, 13 заключенных – Германии, три заключенных – США и три – Турции в целом 7 самолетами, 2 самолетами из США и по одному самолету из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России", – говорится в сообщении.

Там подтверждают, что в рамках обмена освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера, российского оппозиционера Илью Яшина и офицера ФСБ, убийцу Вадима Красикова.

Турецкая разведка утверждает, что играла посредническую роль в обмене, а также координировала процесс и обеспечивала его безопасность. Одним из финальных этапов стала встреча представителей семи стран в Турции в июле.

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"После завершения процедур согласования со странами-участницами, проверки состояния здоровья заложников и выполнения других необходимых требований заложники были размещены на самолетах стран, в которые они должны были лететь, с согласия и инструкциями MİT", – говорится в сообщении.

Издание Insider ранее опубликовало списки на обмен. Россия освободила:

Эвана Гершковича,

Владимира Кара-Мурзу,

Лилию Чанышеву,

Илью Яшина,

Ксению Фадееву,

Андрея Пивоварова,

Пола Уилана,

Алсу Курмашеву,

Олега Орлова,

Сашу Скочиленко,

Дитера Воронина,

Кевина Лика,

Рико Кригера,

Патрика Шёбеля,

Германа Мойжеса,

Вадима Останина.

В обмен за них западные страны согласились отдать:

Вадима Красикова (из Германии),

Артема Дульцева (из Словении),

Анну Дульцеву (из Словении),

Михаила Микушина (из Норвегии),

Павла Рубцова (из Польши),

Романа Селезнева (из США),

Владислава Клюшина (из США),

Вадима Конощенка (из США).

Напомним, медиа в последние дни заметили признаки подготовки потенциального крупного обмена заключенными между несколькими западными странами и Россией, а также Беларусью. В частности, речь шла о том, что к такому потенциальному обмену привлечены Соединенные Штаты, Германия, Словения и Великобритания.

Среди прочего, накануне в Словении завершили суд над парой шпионов из России, СМИ писали, что их везут на обмен.

А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил помиловать гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни якобы за работу на "украинские спецслужбы". Причины такого шага не сообщали, но помилование Кригера тоже связывали с обменом заключенных.