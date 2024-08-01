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Турция сообщила об обмене 26 заключенных между Россией и Западом

Олег Павлюк, Александр ШумилинЧетверг, 1 августа 2024, 17:58
Турция сообщила об обмене 26 заключенных между Россией и Западом

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) заявила, что 1 августа в Анкаре состоялась "самая масштабная за последнее время" операция по обмену заключенными между Россией и странами Запада.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TRT Haber

Детали: В рамках операции были освобождены 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран - США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси, заявила турецкая сторона.

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"В рамках операции обмена 10 заключенных, в том числе двое детей, были переданы России, 13 заключенных – Германии, три заключенных – США и три – Турции в целом 7 самолетами, 2 самолетами из США и по одному самолету из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России", – говорится в сообщении.

Там подтверждают, что в рамках обмена освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера, российского оппозиционера Илью Яшина и офицера ФСБ, убийцу Вадима Красикова.

Турецкая разведка утверждает, что играла посредническую роль в обмене, а также координировала процесс и обеспечивала его безопасность. Одним из финальных этапов стала встреча представителей семи стран в Турции в июле.

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"После завершения процедур согласования со странами-участницами, проверки состояния здоровья заложников и выполнения других необходимых требований заложники были размещены на самолетах стран, в которые они должны были лететь, с согласия и инструкциями MİT", – говорится в сообщении.

Издание Insider ранее опубликовало списки на обмен. Россия освободила:

  • Эвана Гершковича,
  • Владимира Кара-Мурзу,
  • Лилию Чанышеву,
  • Илью Яшина,
  • Ксению Фадееву,
  • Андрея Пивоварова,
  • Пола Уилана,
  • Алсу Курмашеву,
  • Олега Орлова,
  • Сашу Скочиленко,
  • Дитера Воронина,
  • Кевина Лика,
  • Рико Кригера,
  • Патрика Шёбеля,
  • Германа Мойжеса,
  • Вадима Останина.

В обмен за них западные страны согласились отдать:

  • Вадима Красикова (из Германии),
  • Артема Дульцева (из Словении),
  • Анну Дульцеву (из Словении),
  • Михаила Микушина (из Норвегии),
  • Павла Рубцова (из Польши),
  • Романа Селезнева (из США),
  • Владислава Клюшина (из США),
  • Вадима Конощенка (из США).

Напомним, медиа в последние дни заметили признаки подготовки потенциального крупного обмена заключенными между несколькими западными странами и Россией, а также Беларусью. В частности, речь шла о том, что к такому потенциальному обмену привлечены Соединенные Штаты, Германия, Словения и Великобритания.

Среди прочего, накануне в Словении завершили суд над парой шпионов из России, СМИ писали, что их везут на обмен.

А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил помиловать гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни якобы за работу на "украинские спецслужбы". Причины такого шага не сообщали, но помилование Кригера тоже связывали с обменом заключенных.

Темы: ТурцияРосcияобмен
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