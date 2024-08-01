Турция сообщила об обмене 26 заключенных между Россией и Западом
Национальная разведывательная организация Турции (MIT) заявила, что 1 августа в Анкаре состоялась "самая масштабная за последнее время" операция по обмену заключенными между Россией и странами Запада.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TRT Haber
Детали: В рамках операции были освобождены 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран - США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси, заявила турецкая сторона.
"В рамках операции обмена 10 заключенных, в том числе двое детей, были переданы России, 13 заключенных – Германии, три заключенных – США и три – Турции в целом 7 самолетами, 2 самолетами из США и по одному самолету из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России", – говорится в сообщении.
Там подтверждают, что в рамках обмена освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера, российского оппозиционера Илью Яшина и офицера ФСБ, убийцу Вадима Красикова.
Турецкая разведка утверждает, что играла посредническую роль в обмене, а также координировала процесс и обеспечивала его безопасность. Одним из финальных этапов стала встреча представителей семи стран в Турции в июле.
"После завершения процедур согласования со странами-участницами, проверки состояния здоровья заложников и выполнения других необходимых требований заложники были размещены на самолетах стран, в которые они должны были лететь, с согласия и инструкциями MİT", – говорится в сообщении.
Издание Insider ранее опубликовало списки на обмен. Россия освободила:
- Эвана Гершковича,
- Владимира Кара-Мурзу,
- Лилию Чанышеву,
- Илью Яшина,
- Ксению Фадееву,
- Андрея Пивоварова,
- Пола Уилана,
- Алсу Курмашеву,
- Олега Орлова,
- Сашу Скочиленко,
- Дитера Воронина,
- Кевина Лика,
- Рико Кригера,
- Патрика Шёбеля,
- Германа Мойжеса,
- Вадима Останина.
В обмен за них западные страны согласились отдать:
- Вадима Красикова (из Германии),
- Артема Дульцева (из Словении),
- Анну Дульцеву (из Словении),
- Михаила Микушина (из Норвегии),
- Павла Рубцова (из Польши),
- Романа Селезнева (из США),
- Владислава Клюшина (из США),
- Вадима Конощенка (из США).
Напомним, медиа в последние дни заметили признаки подготовки потенциального крупного обмена заключенными между несколькими западными странами и Россией, а также Беларусью. В частности, речь шла о том, что к такому потенциальному обмену привлечены Соединенные Штаты, Германия, Словения и Великобритания.
Среди прочего, накануне в Словении завершили суд над парой шпионов из России, СМИ писали, что их везут на обмен.
А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил помиловать гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни якобы за работу на "украинские спецслужбы". Причины такого шага не сообщали, но помилование Кригера тоже связывали с обменом заключенных.