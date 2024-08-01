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Туск сообщил о вовлеченности Польши в обмен заключенными с РФ

Иванна Костина, Татьяна ОлейникЧетверг, 1 августа 2024, 20:12
Туск сообщил о вовлеченности Польши в обмен заключенными с РФ
Дональд Туск. Фото - SERGEI GAPON/AFP via Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о вовлеченности Варшавы в обмене заключенных, который состоялся 1 августа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Туска в X (Twitter)

Детали: Туск также поблагодарил президента Анджея Дуду, который принадлежит к другому политическому лагерю, и спецслужбы "за образцовое сотрудничество" по этому вопросу.

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"Только что завершилась операция по обмену пленными, в ходе которой страну покинули российские оппозиционеры и граждане стран НАТО, задержанные в России. Операция стала возможной благодаря преданности нашего государства. Я благодарю президента и службы за образцовое сотрудничество", – написал премьер Польши.

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В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

Среди прочего, освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера и российского оппозиционера Илью Яшина.

Центральное разведывательное управление США благодаря многолетним контактам с российской разведкой "сыграло решающую роль" в обмене заключенных, который состоялся 1 августа.

Темы: ПольшаРосcияобмен
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