Обмен заключенными между РФ и Западом: Байден поблагодарил Германию за уступки

Президент США Джо Байден заявил журналистам в Белом доме, что обмен заключенных между Россией и Западом требовал "значительных уступок" со стороны Германии, за которые он благодарен канцлеру Олафу Шольцу.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Требования, которые они (Россия - ред.) выдвигали ко мне, требовали от меня получить значительные уступки со стороны Германии. Они (Германия - ред.) сначала решили, что не могут пойти на них из-за человека, о котором идет речь (намекая на осужденного в Германии офицера ФСБ Вадима Красикова - ред.)".

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По словам американского президента, к процессу тогда присоединились Польша, Словения и Турция, и это показывает значение отношений между союзниками.

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