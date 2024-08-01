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Обмен заключенными между РФ и Западом: Байден поблагодарил Германию за уступки

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 1 августа 2024, 20:42
Обмен заключенными между РФ и Западом: Байден поблагодарил Германию за уступки
Джо Байден, Олаф Шольц, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявил журналистам в Белом доме, что обмен заключенных между Россией и Западом требовал "значительных уступок" со стороны Германии, за которые он благодарен канцлеру Олафу Шольцу.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Требования, которые они (Россия - ред.) выдвигали ко мне, требовали от меня получить значительные уступки со стороны Германии. Они (Германия - ред.) сначала решили, что не могут пойти на них из-за человека, о котором идет речь (намекая на осужденного в Германии офицера ФСБ Вадима Красикова - ред.)".

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По словам американского президента, к процессу тогда присоединились Польша, Словения и Турция, и это показывает значение отношений между союзниками.

Предыстория:

  • В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.
  • Среди прочего, освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера и российского оппозиционера Илью Яшина.
  • В рамках обмена в Германии освободили офицера ФСБ, убийцу Вадима Красикова, что вызвало разочарование в немецкой прокуратуре. Немецкое правительство признало, что это решение было принять нелегко.

Темы: БайденГерманияРосcияобмен
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