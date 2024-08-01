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ЕС объяснил присутствие своего представителя на инаугурации президента Ирана: "критическое взаимодействие"

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 1 августа 2024, 21:19
ЕС объяснил присутствие своего представителя на инаугурации президента Ирана: критическое взаимодействие
Фото: Getty Images

Представитель Европейской комиссии Петер Стано заявил на брифинге в четверг, 1 августа, что ЕК отправила своего высокопоставленного дипломата на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, учитывая согласованную ЕС политику "критического взаимодействия".

Источник: "Европейская правда"

Детали: По словам Стано, в декабре 2022 года государства ЕС согласовали политику "критического взаимодействия", которая и стала основанием для участия заместителя генерального секретаря Европейской службы внешних дел Энрике Мори в инаугурации президента Ирана.

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Политика предусматривает "взаимодействие с Ираном, донесение наших месседжей, наших проблем, которые мы имеем с ним", добавил спикер.

"Наши отношения с Ираном находятся на очень, очень низком уровне по разным причинам: из-за нарушения прав человека в Иране, из-за поддержки Ираном незаконной агрессии России против Украины, из-за произвольных задержаний граждан ЕС", – перечислил он.

Стано также напомнил, что Европейский Союз остается стороной-посредником в так называемой иранской ядерной сделке, которая "предусматривает продолжение контактов с Ираном".

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"Поэтому все эти вопросы решаются в контактах с Ираном и партнерами на любом уровне, будь то уровень заместителя Генерального секретаря Мора или высокого представителя (ЕС), когда он контактирует со своим коллегой, министром иностранных дел", – подытожил представитель Еврокомиссии.

Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних дел Энрике Мора присутствовал на инаугурации Пезешкиана 30 июля. Мора также представлял ЕС на церемонии инаугурации бывшего иранского президента Эбрагима Раиси в 2019 году.

Напомним: Раиси погиб во время авиакатастрофы в мае 2024 года. Соболезнования в связи с гибелью президента Ирана со стороны европейских лидеров и чиновников тогда были восприняты неоднозначно.

Темы: ЕСИран
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