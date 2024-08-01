США не видят связи между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине

В Белом доме говорят, что переговоры с Россией об обмене заключенных и любые потенциальные переговоры относительно войны в Украине не связаны между собой.

Источник: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в четверг, 1 августа, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос, могут ли переговоры относительно заключенных заложить определенную основу для дипломатических усилий в контексте войны в Украине, советник Байдена отметил, что США не видят между ними связи.

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"Для нас они находятся в разных плоскостях", – подчеркнул Салливан.

"Первое – о практическом вопросе воплощения обмена, второе – гораздо более сложный вопрос, где главную роль будут играть украинцы, а США будут консультироваться со своими партнерами, чтобы поддерживать их, когда они будут готовы прибегнуть к такому дипломатическому шагу", – добавил он.

Украина не раз настаивала, что не будет вести переговоры с Россией, пока та откажется выполнять "формулу мира", основанную на Уставе ООН.

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В то же время украинская сторона стремится привлечь представителя РФ на второй "саммит мира".

В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

Среди прочего, освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера и российского оппозиционера Илью Яшина.