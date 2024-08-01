Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении

Татьяна ОлейникЧетверг, 1 августа 2024, 23:33
Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении
Фото - Генштаб ВСУ

С начала суток на фронте произошло 98 боевых столкновений, интенсивно РФ атакует на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник нанес 2 ракетных (2 ракеты), 59 авиационных ударов (в частности, задействовал 54 КАБ) и 623 удара дронами-камикадзе, совершил 3412 обстрелов позиций наших войск.

Реклама:

На Харьковском направлении российские террористы трижды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Тихого и Волчанска. Возле последнего продолжается еще один бой.

Шесть раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении. В настоящее время все эти боестолкновения в районах Андреевки, Стельмаховки и Песчаного завершились.

На Лиманском направлении за день российские войска четыре раза штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Торское и Макеевка.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском направлении наши войска остановили девять попыток противника улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, Спирного, Иванодарьевки и Выемки".

Детали: На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Ивановского и Андреевки.

На Торецком направлении оккупанты 16 раз штурмовали в районах Железного, Северного, Торецка и Нью-Йорка.

Интенсивно атакует противник на Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 43 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Прогресса и Желанного.

На Кураховском направлении насчитали 4 боевых столкновения.

На Времовском направлении поражением врага завершился бой у Водяного.

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил две атаки неподалеку населенных пунктов Роботино и Малая Токмачка. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении вражеский штурм на левобережье Днепра потерпел неудачу.

Темы: Генштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы

Сийярто передал Израилю предупреждение от Ирана: будет нападение

Харрис сузила круг кандидатов в вице-президенты до двух - Reuters

Мать подозреваемого в убийстве Фарион говорит, что он увлекался Бандерой

"Недальновидно": Украина отреагировала на разрыв дипотношений со стороны хунты Мали

В Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу на футбольном поле

Все новости...
Генштаб
Интенсивность российский атак растет – за сутки на фронте было 156 боестолкновений
Генштаб: На Покровском направлении с начала суток произошло 43 боя
Генштаб: Враг давит на Покровском направлении, на Торецком увеличил количество атак
Последние новости
01:45
Представительство президента в Крыму: оккупанты базируют военные вертолеты возле домов
01:21
Олимпиада-2024Медальный зачет: Китай опять обошел США, Украина удержалась в ТОП-20
00:42
ОбновленоВ Харькове прогремели взрывы, похоже на прилет – Терехов
00:37
США завершили вывод войск с авиабазы в Нигере
00:13
Олимпиада-2024Швед Дюплантис уже на 11 см побил рекорд Бубки и взял золото в прыжках с шестом
23:59
обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы
23:52
КМВА: Враг применил баллистическое вооружение в направлении Киева, без разрушений
23:35
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 108 боевых столкновений
22:58
Новости экономики 5 августа: лучше детенизация, чем повышение налогов, отменены тендеры "Охматдета"
22:28
РФ просила США убедить Украину не атаковать ее на "День ВМФ" - СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: