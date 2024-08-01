Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 98 боевых столкновений, интенсивно РФ атакует на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник нанес 2 ракетных (2 ракеты), 59 авиационных ударов (в частности, задействовал 54 КАБ) и 623 удара дронами-камикадзе, совершил 3412 обстрелов позиций наших войск.

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На Харьковском направлении российские террористы трижды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Тихого и Волчанска. Возле последнего продолжается еще один бой.

Шесть раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении. В настоящее время все эти боестолкновения в районах Андреевки, Стельмаховки и Песчаного завершились.

На Лиманском направлении за день российские войска четыре раза штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Торское и Макеевка.

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На Северском направлении наши войска остановили девять попыток противника улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, Спирного, Иванодарьевки и Выемки".

Детали: На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Ивановского и Андреевки.

На Торецком направлении оккупанты 16 раз штурмовали в районах Железного, Северного, Торецка и Нью-Йорка.

Интенсивно атакует противник на Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 43 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Прогресса и Желанного.

На Кураховском направлении насчитали 4 боевых столкновения.

На Времовском направлении поражением врага завершился бой у Водяного.

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил две атаки неподалеку населенных пунктов Роботино и Малая Токмачка. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении вражеский штурм на левобережье Днепра потерпел неудачу.