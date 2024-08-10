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Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками

Катерина ТищенкоСуббота, 10 августа 2024, 23:50
Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками
"Шахед", иллюстрация Getty Images

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с юго-восточного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:44 Воздушные силы сообщили о движении ударных БПЛА через Запорожскую область в направлении Днепропетровщины.

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Впоследствии беспилотники двигались на Харьковщину.

В 22:34 Воздушные силы сообщили о новой группе ударных БпЛА в направлении Днепропетровщины.

По состоянию на 22:59: БпЛА на Харьковщине движутся на запад в направлении Полтавщины. БпЛА на юге Днепропетровской области движутся северо-западным курсом. Новые БпЛА на Херсонщине направляются в направлении Николаевщины с востока.

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По состоянию на 23:49: БпЛА на Николаевщине движутся на северо-запад. Зафиксированы БпЛА в Днепропетровской области, в районе Кривого Рога. Новые БпЛА на Харьковщине движутся в направлении Сумщины.

беспилотники
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