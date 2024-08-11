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Штаб Трампа заявил о взломе их электронной почты

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 11 августа 2024, 09:11
Штаб Трампа заявил о взломе их электронной почты
фото: getty

Избирательный штаб бывшего президента США Дональда Трампа заявил в субботу, что хакеры получили доступ к электронным письмам кампании.

Источник: представитель кампании Трампа Стивен Чонг в интервью CNN, "Европейская правда"

Детали: Ранее в субботу издание Politico сообщило, что получило электронные письма из анонимного аккаунта с документами из предвыборной кампании Трампа.

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"Эти документы были получены незаконно из иностранных источников, враждебных Соединенным Штатам, с целью вмешаться в выборы 2024 года и посеять хаос в нашем демократическом процессе", – заявил Чонг телеканалу.

Он указал на недавний доклад, опубликованный корпорацией Microsoft, в котором говорится о том, что иранские оперативники активизировали свои попытки влиять на президентские выборы в США и следить за ними.

"В пятницу в новом отчете Microsoft было обнаружено, что иранские хакеры взломали учетную запись топ-чиновника президентской кампании США в июне 2024 года, что совпадает во времени с выбором президентом Трампом кандидата на должность вице-президента.

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Это произошло после недавних сообщений об иранском заговоре с целью убийства президента Трампа примерно в то же время, когда произошла трагедия в Батлере, штат Пенсильвания", – сказал Чонг, имея в виду попытку убийства Трампа на митинге.

"Иранцы знают, что президент Трамп остановит их правление террора так же, как он делал это в первые четыре года своего пребывания в Белом доме. Любые СМИ или новостные агентства, которые перепечатывают документы или внутренние сообщения, выполняют волю врагов Америки и делают именно то, что они хотят", – добавил представитель кампании.

До сих пор не понятно, несет ли ответственность за взлом Иран. Миссия Ирана в ООН заявила, что "не имеет никакого доверия к таким сообщениям".

ФБР заявило, что "знает о сообщениях СМИ, и пока не имеет никаких дополнительных комментариев или информации".

В субботу Белый дом заявил, что осуждает любые попытки иностранного вмешательства в американские выборы.

В конце июля разведка США сообщила, что ожидает попыток иностранного вмешательства в президентские выборы.

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