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Ирина БалачукСреда, 14 августа 2024, 09:06
Последствия российских ударов по Херсонщине. Фото иллюстративное из Telegram Прокудина

Росийские захватчики утром 14 августа обстреливали город Херсон и окрестности, в результате чего пострадали 6 человек.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "С самого утра российские войска бьют по Херсону и пригороду. Около 6:00 под вражеский удар в городе попали три человека, которые находились в доме. Это – 39-летняя женщина и ее 15-летняя дочь, а также 41-летний мужчина". 

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Детали: Ребенка с мамой госпитализировали с взрывными травмами, контузиями, у женщины также ранена спина. Херсонцу оказали медпомощь на месте.

Часом ранее, по словам главы ОВА, российские войска атаковали Киндейку – тоже били по жилым домам, из-за чего пострадали 2 человека.

"Бригада "скорой" доставила в больницу 49-летнюю женщину и 58-летнего мужчину. У них – контузии, взрывные травмы и осколочные ранения", – сообщил Прокудин.

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Детали: Также в больницу обратился 59-летний житель Антоновки, который из-за вражеского обстрела получил осколочное ранение предплечья и голени.

ХерсонХерсонская областьвойна
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