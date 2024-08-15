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Валентина РоманенкоЧетверг, 15 августа 2024, 14:56
бойцы туарегов, иллюстративное фото Getty Images

Представитель повстанческого альянса туарегов в Мали заявил, что повстанцы не получали никакой внешней помощи, в том числе и от Украины в боевых действиях конца июля, когда они нанесли значительный удар по наемникам российской группировки "Вагнер".

Источник: Мохамед Эльмаулуд Рамадан из альянса повстанцев "Постоянные стратегические рамки ради мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) в комментарии Reuters

Прямая речь: "Мы можем чётко сказать, что мы не получали никакой помощи извне для ведения боевых действий в Тинзауатене".

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Детали: Отвечая на вопрос, помогала ли Украина ранее повстанческому движению финансово или подготовкой, Рамадан сказал: "Нет, мы не получали никакой помощи от Украины".

Предыстория: 

  • 25 и 26 июля 2024 года в городе Тинзауатен вблизи границы Мали с Алжиром произошел бой, в котором погибли по меньшей мере 20 боевиков "Вагнера", другие же попали в плен.
  • Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона сказал, что туареги "получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников". Позже Юсов уточнил, что не заявлял о причастности к атаке именно военной разведки Украины.
  • В начале августа республика Мали объявила, что разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за якобы поддержки Киевом действий повстанцев-туарегов.

АфрикаВагнер
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