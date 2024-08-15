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Воздушные силы зафиксировали ударные БпЛА в нескольких областях

Татьяна ОлейникЧетверг, 15 августа 2024, 22:56
Воздушные силы зафиксировали ударные БпЛА в нескольких областях
Фото - Getty Images

Воздушные силы ВСУ вечером 15 августа зафиксировали несколько групп ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:00 сообщили о движении ударных БпЛА через Сумскую область.

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В 22:19 уточнили, что дроны движутся в направлении Полтавской области. Позже уточнили, что группа БпЛА в пригороде Полтавы.

В 22:54 военные сообщили о беспилотниках в направлении Миргорода и о группе БпЛА в направлении Днепропетровской области.

В 23:07 добавилась угроза применения баллистического вооружения с южного направления.

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В 23:23 стало известно, что группа беспилотников с Полтавщины курсом на Киевскую область. Также курсируют на Кривой Рог.

воздушная тревогаВоздушные силы ВСУбеспилотники
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