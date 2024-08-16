В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за российских БпЛА

Вечером 16 августа российская армия запустила в Украину ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В Сумской области объявили об угрозе применения ударных БпЛА в 21:57.

Реклама:

В 23:04 о БпЛА через Полтавскую область, курс юго-западный.

Позже сообщили о:

БпЛА над Черкассами, курс юго-западный;

БпЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный; БпЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный;

БпЛА в северной и западной части Полтавской области, курс юго-западный;

БпЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный;

БпЛА в районе Каменского водохранилища, курс юго-западный.

В 23:56 стало известно о движении:

ВИДЕО ДНЯ