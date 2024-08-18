Угроза БпЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Вечером 18 августа из-за угрозы баллистики и применения вражеских беспилотников в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы, карта тревог

Детали: В частности, воздушные силы предупредили о применении беспилотников в Сумской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областях.

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Также воздушники предупредили об угрозе баллистики с севера, которая длилась 15 минут.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти к укрытию или соблюдать правила "двух стен".

Обновлено. В 23:54 Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА: БпЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину. БпЛА в Полтавской области в направлении Миргорода с востока. БпЛА северо-восточнее Николаева, курс северный. БпЛА из Херсона на Николаевщину, курс северо-западный.

ВИДЕО ДНЯ

В 00.19 угрозу беспилотников объявили в Кировоградской области.

В 00.35 беспилотникики долетели до Черкасской области.

В 00.53 военные сообщили о БпЛА с Полтавщины курсом на Киевщину.