Угроза БпЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога
Вечером 18 августа из-за угрозы баллистики и применения вражеских беспилотников в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
Источник: Воздушные силы, карта тревог
Детали: В частности, воздушные силы предупредили о применении беспилотников в Сумской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областях.
Также воздушники предупредили об угрозе баллистики с севера, которая длилась 15 минут.
Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти к укрытию или соблюдать правила "двух стен".
Обновлено. В 23:54 Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА: БпЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину. БпЛА в Полтавской области в направлении Миргорода с востока. БпЛА северо-восточнее Николаева, курс северный. БпЛА из Херсона на Николаевщину, курс северо-западный.
В 00.19 угрозу беспилотников объявили в Кировоградской области.
В 00.35 беспилотникики долетели до Черкасской области.
В 00.53 военные сообщили о БпЛА с Полтавщины курсом на Киевщину.