Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Шольц ждал обменянных узников Кремля в аэропорту Кельна

Алена ИвашкивПятница, 2 августа 2024, 02:09
Шольц ждал обменянных узников Кремля в аэропорту Кельна
Самолет с освобожденными из России политзаключенными, фото: Фото: Christoph Reichwein/dpa-Pool/dpa

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в аэропорту Кельна, где ждут российских политзаключенных, выступил с заявлением об обмене заключенными между США, Германией, Беларусью и Россией и пожелал всем, кто все еще находится в российских тюрьмах, найти путь к освобождению.

Источник: Bild

Прямая речь: "Я считаю, что это правильное решение. Мы общество, для которого важна идея свободы. Мы также вернули немецких граждан, которые иначе могли бы находиться в опасности. 

Реклама:

Детали: Шольц также отметил, что для него это "особый момент".

Самолет с освобожденными политзаключенными уже приземлился в аэропорту, но пассажиры несколько часов не выходят. 

В аэропорту собралось много людей, которые их встречают.

ВИДЕО ДНЯ

Министр юстиции ФРГ Марко Бушманн приветствовал обмен заключенными с путинской Россией.

Прямая речь Бушманна: "Это были его [Путина] политические заключенные. Некоторые из них были заключены только потому, что высказывали свое мнение. Их жизнь висела на волоске. Одному гражданину Германии грозила смертная казнь".

Еще детали: Освобождение киллера Вадима Красикова он назвал "худшей уступкой Путину". Но, по его словам, без этого шага журналисты, политики и другие заключенные не были бы освобождены.

Дополнено: Освобожденных политзаключенных из РФ отправят на карантин, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник в окружении одного из бывших политзаключенных. 

По его словам, всех освобожденных отвезут в больницу, там они пробудут несколько дней.

Напомним:

  • В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.
  • Среди прочего, освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера и российского оппозиционера Илью Яшина.
  • Среди освобожденных российский убийца Вадим Красиков и арестованный российским режимом оппозиционер Владимир Кара-Мурза.
  • В Россию поздно вечером вернулись 8 россиян: Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощонок, Михаил Микушин, Роман Селезнев (а также дети). Российский лидер Владимир Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово".

Темы: РосcияГерманияЗападобмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Печерске военный устроил стрельбу

Гимнаст Илья Ковтун завоевал ще одно серебро для Украины на Олимпиаде-2024

Евродепутаты хотят выбросить Венгрию из Шенгена из-за упрощения въезда для россиян

фото Минус Су-34 и склад боеприпасов – в ГУР рассказали детали "хлопка" на российском "Морозовске"

Рынки "устали": американские и азиатские акции резко снижаются - Bloomberg

Поддержка приема беженцев из Украины в Латвию существенно снизилась

Все новости...
Росcия
Россия в войне уже потеряла более 580 тысяч солдат
Обмен заключенными: самолет с 3 американцами приземлился в США
ISW: Россия медленно, но уверенно продвигается в направлении Покровска
Последние новости
16:08
Ботсвана присоединилась к коммюнике Саммита мира
15:59
Умер писатель, журналист и исследователь Антарктики Владимир Бочкарев
15:56
Криптовалюты потеряли около $270 млрд стоимости, крипторынок упал на 13,2%
15:49
Комитет Рады предлагает ограничить мобилизацию мужчин до 25 лет – Костенко
15:48
спортивная гимнастикаВ шаге от мечты. Симона Байлз упала с колоды и не сможет повторить рекорд Латыниной на Олимпиаде-2024
15:47
Правительство Германии пытается облегчить доступ к рынку труда украинским студентам-медикам
15:46
СМИ: Камала Харрис объявит кандидата в вице-президенты во вторник
15:16
В России Райффайзенбанк прекратил открывать новые брокерские счета
15:14
"Галактический червь" и "Кит из плазмы": астрофотографы показали 19 необычных снимков космоса
14:58
Рыжикова вышла в полуфинал Олимпиады-2024 в беге на 400 метров с барьерами
Все новости...
Реклама:
Реклама: