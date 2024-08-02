Шольц ждал обменянных узников Кремля в аэропорту Кельна
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в аэропорту Кельна, где ждут российских политзаключенных, выступил с заявлением об обмене заключенными между США, Германией, Беларусью и Россией и пожелал всем, кто все еще находится в российских тюрьмах, найти путь к освобождению.
Источник: Bild
Прямая речь: "Я считаю, что это правильное решение. Мы общество, для которого важна идея свободы. Мы также вернули немецких граждан, которые иначе могли бы находиться в опасности.
Детали: Шольц также отметил, что для него это "особый момент".
Самолет с освобожденными политзаключенными уже приземлился в аэропорту, но пассажиры несколько часов не выходят.
В аэропорту собралось много людей, которые их встречают.
Министр юстиции ФРГ Марко Бушманн приветствовал обмен заключенными с путинской Россией.
Прямая речь Бушманна: "Это были его [Путина] политические заключенные. Некоторые из них были заключены только потому, что высказывали свое мнение. Их жизнь висела на волоске. Одному гражданину Германии грозила смертная казнь".
Еще детали: Освобождение киллера Вадима Красикова он назвал "худшей уступкой Путину". Но, по его словам, без этого шага журналисты, политики и другие заключенные не были бы освобождены.
Дополнено: Освобожденных политзаключенных из РФ отправят на карантин, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник в окружении одного из бывших политзаключенных.
По его словам, всех освобожденных отвезут в больницу, там они пробудут несколько дней.
Напомним:
- В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.
- Среди прочего, освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера и российского оппозиционера Илью Яшина.
- Среди освобожденных российский убийца Вадим Красиков и арестованный российским режимом оппозиционер Владимир Кара-Мурза.
- В Россию поздно вечером вернулись 8 россиян: Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощонок, Михаил Микушин, Роман Селезнев (а также дети). Российский лидер Владимир Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово".