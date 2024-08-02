Шольц ждал обменянных узников Кремля в аэропорту Кельна

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в аэропорту Кельна, где ждут российских политзаключенных, выступил с заявлением об обмене заключенными между США, Германией, Беларусью и Россией и пожелал всем, кто все еще находится в российских тюрьмах, найти путь к освобождению.

Источник: Bild

Прямая речь: "Я считаю, что это правильное решение. Мы общество, для которого важна идея свободы. Мы также вернули немецких граждан, которые иначе могли бы находиться в опасности.

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Детали: Шольц также отметил, что для него это "особый момент".

Самолет с освобожденными политзаключенными уже приземлился в аэропорту, но пассажиры несколько часов не выходят.

В аэропорту собралось много людей, которые их встречают.

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Министр юстиции ФРГ Марко Бушманн приветствовал обмен заключенными с путинской Россией.

Прямая речь Бушманна: "Это были его [Путина] политические заключенные. Некоторые из них были заключены только потому, что высказывали свое мнение. Их жизнь висела на волоске. Одному гражданину Германии грозила смертная казнь".

Еще детали: Освобождение киллера Вадима Красикова он назвал "худшей уступкой Путину". Но, по его словам, без этого шага журналисты, политики и другие заключенные не были бы освобождены.

Дополнено: Освобожденных политзаключенных из РФ отправят на карантин, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник в окружении одного из бывших политзаключенных.

По его словам, всех освобожденных отвезут в больницу, там они пробудут несколько дней.

Напомним: