Die Welt: Германия не помиловала убийцу Красикова, а депортировала

Власти Германии не помиловали убийцу Вадима Красикова, которого обменяла в Россию, он был депортирован из страны.

Источник: немецкое издание Die Welt

Детали: По законам Германии выпустить на свободу осужденного к пожизненному заключению можно только через 15 лет отбывания наказания. Красиков провел в тюрьме всего три года.

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Die Welt пишет, что еще один способ выйти на свободу при пожизненном заключении - помилование президента, однако просьбы от Красикова не поступало. Также это могло ударить по имиджу руководства страны, говорится в заметке.

Именно поэтому власти ФРГ решили использовать третий способ - депортировать Красикова.

Как отмечает издание, Красиков был депортирован по решению иммиграционной службы города в Нижней Баварии, где находилась его тюрьма.

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Федеральный генпрокурор высказался против освобождения россиянина, однако министр юстиции воспользовался правом повлиять на итоговое решение. После этого Красикова выпустили на свободу.

Справка: Красиков - бывший сотрудник ФСБ, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Напомним: