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Die Welt: Германия не помиловала убийцу Красикова, а депортировала

Алена ИвашкивПятница, 2 августа 2024, 03:16
Die Welt: Германия не помиловала убийцу Красикова, а депортировала
Вадим Красиков и Владимир Путин, фото: ТАСС

Власти Германии не помиловали убийцу Вадима Красикова, которого обменяла в Россию, он был депортирован из страны.

Источник: немецкое издание Die Welt

Детали: По законам Германии выпустить на свободу осужденного к пожизненному заключению можно только через 15 лет отбывания наказания. Красиков провел в тюрьме всего три года.

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Die Welt пишет, что еще один способ выйти на свободу при пожизненном заключении - помилование президента, однако просьбы от Красикова не поступало. Также это могло ударить по имиджу руководства страны, говорится в заметке.

Именно поэтому власти ФРГ решили использовать третий способ - депортировать Красикова. 

Как отмечает издание, Красиков был депортирован по решению иммиграционной службы города в Нижней Баварии, где находилась его тюрьма.

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Федеральный генпрокурор высказался против освобождения россиянина, однако министр юстиции воспользовался правом повлиять на итоговое решение. После этого Красикова выпустили на свободу.

Справка: Красиков - бывший сотрудник ФСБ, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Напомним:

  • В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.
  • Среди прочего, освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера и российского оппозиционера Илью Яшина.
  • Среди освобожденных российский убийца Вадим Красиков и арестованный российским режимом оппозиционер Владимир Кара-Мурза.
  • В Россию поздно вечером вернулись 8 россиян: Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощонок, Михаил Микушин, Роман Селезнев (а также дети). Российский лидер Владимир Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово".

Темы: ГерманияРосcияобмен
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