Die Welt: Германия не помиловала убийцу Красикова, а депортировала
Власти Германии не помиловали убийцу Вадима Красикова, которого обменяла в Россию, он был депортирован из страны.
Источник: немецкое издание Die Welt
Детали: По законам Германии выпустить на свободу осужденного к пожизненному заключению можно только через 15 лет отбывания наказания. Красиков провел в тюрьме всего три года.
Die Welt пишет, что еще один способ выйти на свободу при пожизненном заключении - помилование президента, однако просьбы от Красикова не поступало. Также это могло ударить по имиджу руководства страны, говорится в заметке.
Именно поэтому власти ФРГ решили использовать третий способ - депортировать Красикова.
Как отмечает издание, Красиков был депортирован по решению иммиграционной службы города в Нижней Баварии, где находилась его тюрьма.
Федеральный генпрокурор высказался против освобождения россиянина, однако министр юстиции воспользовался правом повлиять на итоговое решение. После этого Красикова выпустили на свободу.
Справка: Красиков - бывший сотрудник ФСБ, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Напомним:
- В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.
- Среди прочего, освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера и российского оппозиционера Илью Яшина.
- Среди освобожденных российский убийца Вадим Красиков и арестованный российским режимом оппозиционер Владимир Кара-Мурза.
- В Россию поздно вечером вернулись 8 россиян: Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощонок, Михаил Микушин, Роман Селезнев (а также дети). Российский лидер Владимир Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово".