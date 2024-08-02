Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

CNN: Лидер ХАМАСа погиб в Иране от бомбы, заложенной несколько месяцев назад

Алена ИвашкивПятница, 2 августа 2024, 05:35
CNN: Лидер ХАМАСа погиб в Иране от бомбы, заложенной несколько месяцев назад
Похороны Исмаила Гании, фото: Getty Images

Политический лидер ХАМАСа Исмаил Гания, которого убили в среду в Тегеране, погиб от бомбы, которая была спрятана в гостевом доме, где он остановился.

Источник: CNN со ссылкой на информаторов

Детали: По словам источника, который был проинформирован об операции, бомба была спрятана около двух месяцев назад в гостевом доме, где, как известно, останавливался Хания в Тегеране, и сдетонировала дистанционно, когда он был в своей комнате.

Реклама:

Иранское правительство и ХАМАС заявляют, что убийство совершил Израиль. Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность.

По словам источника, официальные лица США были проинформированы об операции израильскими официальными лицами только после убийства.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ганию убили утром 31 июля в столице Ирана.

Темы: ИранХАМАС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, обновленоВ Бразилии разбился пассажирский самолет: 62 человека считают погибшими

США передают Украине новый пакет помощи на $125 млн

Коляденко вышла в финал турнира по борьбе и гарантировала Украине еще одну медаль Олимпиады-2024

Канада наказала сына Лукашенко

БЭБ изъяло почти 5 миллионов евро у поставщика продуктов для Минобороны

Комитет ВР по вопросам здоровья нации поддержал законопроект о гражданских партнерствах

Все новости...
Иран
Axios: США готовятся к нападению Ирана на Израиль в ближайшие дни
ЕС объяснил присутствие своего представителя на инаугурации президента Ирана: "критическое взаимодействие"
ISW: Путин усиливает оправдание иранской агрессии против Израиля
Последние новости
02:21
В МАГАТЭ призвали к сдержанности из-за ситуации вблизи Курской АЭС
02:09
БоксУсик: Я готов на третий поединок с Джошуа
01:19
Кипр экстрадировал в США россиянина, обвиняемого в экспорте военной микроэлектроники 
00:09
обновленоРоссийские власти ввели режим контртеррористической операции в Брянской и Белгородской областях
23:50
Новости экономика 9 августа: сэкономленные 3 млрд на дронах, по "Охматдету" не видят криминала
23:45
Макс Кидрук: Моя задача как автора – изобразить как можно мрачнее и одновременно как можно более реалистичное будущее
23:37
Ракету Х-101, которая ударила по "Охматдету", россияне изготовили незадолго до атаки - расследователи
23:17
Почему американцы помогают Украине и как на это влияют язык, скандалы и коррупция: интервью
23:15
обновленоРоссияне атаковали из БпЛА Антоновку на Херсонщине, пострадал мужчина
23:08
Генштаб: Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении
Все новости...
Реклама:
Реклама: