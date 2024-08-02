CNN: Лидер ХАМАСа погиб в Иране от бомбы, заложенной несколько месяцев назад

Политический лидер ХАМАСа Исмаил Гания, которого убили в среду в Тегеране, погиб от бомбы, которая была спрятана в гостевом доме, где он остановился.

Источник: CNN со ссылкой на информаторов

Детали: По словам источника, который был проинформирован об операции, бомба была спрятана около двух месяцев назад в гостевом доме, где, как известно, останавливался Хания в Тегеране, и сдетонировала дистанционно, когда он был в своей комнате.

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Иранское правительство и ХАМАС заявляют, что убийство совершил Израиль. Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность.

По словам источника, официальные лица США были проинформированы об операции израильскими официальными лицами только после убийства.

Напомним:

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