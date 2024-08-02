Самолет с освобожденными из России американцами сел в США – их встретили Байден и Харрис
Самолет с тремя американцами, освобожденными в результате исторического обмена заключенными между странами Запада и Россией, приземлился на территории США. На авиабазе их встречали президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.
Источник: CNN
Детали: В США вернулись бывший морской пехотинец Пол Уилан, репортер Wall Street Journal Эван Гершкович и российско-американская журналистка Алсу Курмашева.
На объединенной базе Эндрюс, что в штате Мэриленд, освобожденных также ждали их семьи и около десятка сотрудников Wall Street Journal, которые встречали коллегу.
Первым с борта самолета сошел Пол Уилан. Он похлопал и отдал честь перед тем, как пожать руку Байдену и Харрис. На взлетной полосе его встретила сестра.
Гершкович также сначала пожал руку Байдену, а затем обнял родителей.
Коллегам Wall Street Journal он сказал: "Я дома".
Так же сделала и Курмашева. После приветствия с президентом и вице-президентом она побежала к мужу и дочерям и обняла их.
Сообщается, что трое американцев будут иметь возможность провести время со своими семьями, а затем вместе с ними сядут на самолет в Сан-Антонио. Их доставят в военно-медицинский центр "Брук" для прохождения медицинского обследования и оказания медицинской помощи.
Предыстория:
- 1 августа Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.
- Среди прочего, освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера и российского оппозиционера Илью Яшина.
- Также среди освобожденных российский убийца Вадим Красиков и арестованный российским режимом оппозиционер Владимир Кара-Мурза.