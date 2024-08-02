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Самолет с освобожденными из России американцами сел в США – их встретили Байден и Харрис

Ирина БалачукПятница, 2 августа 2024, 07:25
Самолет с освобожденными из России американцами сел в США – их встретили Байден и Харрис
Освобожденный журналист Эван Гершкович обнимает мать. Фото gettyimages

Самолет с тремя американцами, освобожденными в результате исторического обмена заключенными между странами Запада и Россией, приземлился на территории США. На авиабазе их встречали президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

Источник: CNN

Детали: В США вернулись бывший морской пехотинец Пол Уилан, репортер Wall Street Journal Эван Гершкович и российско-американская журналистка Алсу Курмашева.

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На объединенной базе Эндрюс, что в штате Мэриленд, освобожденных также ждали их семьи и около десятка сотрудников Wall Street Journal, которые встречали коллегу.

Первым с борта самолета сошел Пол Уилан. Он похлопал и отдал честь перед тем, как пожать руку Байдену и Харрис. На взлетной полосе его встретила сестра.

Гершкович также сначала пожал руку Байдену, а затем обнял родителей.  

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Коллегам Wall Street Journal он сказал: "Я дома".

Так же сделала и Курмашева. После приветствия с президентом и вице-президентом она побежала к мужу и дочерям и обняла их.

Сообщается, что трое американцев будут иметь возможность провести время со своими семьями, а затем вместе с ними сядут на самолет в Сан-Антонио. Их доставят в военно-медицинский центр "Брук" для прохождения медицинского обследования и оказания медицинской помощи.

Предыстория:

  • 1 августа Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.
  • Среди прочего, освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера и российского оппозиционера Илью Яшина.
  • Также среди освобожденных российский убийца Вадим Красиков и арестованный российским режимом оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

Темы: СШАРосcияобмен
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