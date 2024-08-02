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Над Днепропетровской областью сбили 4 российских дрона – ОВА

Ирина БалачукПятница, 2 августа 2024, 08:11
Над Днепропетровской областью сбили 4 российских дрона – ОВА
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Ночью 2 августа над Днепропетровской областью сбили 4 российских БпЛА, сообщил глава ОВА Сергей Лысак; в полночь Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных беспилотников для этого региона. 

Источник: Лысак в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "Защитники неба сбили над областью 4 вражеских БпЛА".

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Детали: Также, по словам Лысака, с вечера россияне не прекращали атаковать Никопольщину – били артиллерией и дронами-камикадзе.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

"Потерпели Никополь и Марганецкая община. Погибших и пострадавших нет. Повреждены частный дом и 3 хозяйственные постройки. Какие разрушения нанесли утренние удары, еще уточняется", – подытожил глава ОВА.

Темы: Днепропетровская областьбеспилотникивойна
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