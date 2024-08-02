Россияне штурмуют Покровский и еще 10 направлений: на фронте 127 боевых столкновений

За минувшие сутки российские войска атаковали позиции защитников на 11 направлениях, больше всего враг штурмовал Покровское Кураховское направление. Всего на фронте произошло 127 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

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На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отбили шесть атак оккупантов неподалеку Макеевки и Торского.

На Северском направлении Силами обороны также отражено 11 штурмовых действий, вблизи Иванодарьевки, Верхнекаменского, Спирного, Выемки и Переездного.

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На Краматорском направлении наши воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Клещеевки, Андреевки и в сторону Григорьевки Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 24 атаки недалеко от населенных пунктов Северное, Железное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отбили 53 штурмовые и наступательные действия. Противник концентрировал усилия в районах Новоалександровки и Желанного, где провел восемь и 18 атак соответственно. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку Пантелеймоновки, Воздвиженки, Свиридоновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Калиновки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении агрессор совершил два штурма наших позиций неподалеку Водяного Донецкой области.

На Ореховском направлении тоже состоялось две вражеские атаки, в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении наши защитники жестко пресекли попытку оккупантов продвигаться на левобережье реки Днепр.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок захватчиков не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Наши военные продолжают наносить оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в его тылу.