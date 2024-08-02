Переговоры о большом обмене заключенными Запада и РФ продолжались более двух лет – Reuters

Переговоры между Западом и Россией, которые привели к большому обмену заключенными 1 августа 2024 года, на самом деле начались более двух лет назад.

Источник: Reuters со ссылкой на собственные источники, "Европейская правда"

Детали: По словам американских чиновников, россияне были готовы к переговорам в течение нескольких месяцев после задержания американской баскетболистки Бритни Гринер в России в феврале 2022 года.

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Они неоднократно обращались в Вашингтон с предложением обменять Гринер и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж, в рамках сделки по освобождению российского киллера Вадима Красикова. Однако американцы не считали это предложение серьезным, поскольку Красиков отбывал пожизненное заключение в Германии.

В начале года советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретился со своим немецким коллегой Йенсом Плетнером, чтобы попытаться выяснить, как заключить сделку для освобождения Уилана. Гринер обменяли в декабре 2022 года на торговца оружием Виктора Бута.

Государственный секретарь Энтони Блинкен также разговаривал об этом с министром иностранных дел Германии Аннеленой Бербок в кулуарах встречи в Японии 17 апреля 2023 года. Они предложили новый поворот – если немцы освободят Красикова, то получат взамен российского оппозиционера Алексея Навального.

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В марте 2023 года в России задержали еще одного гражданина США – репортера WSJ Эвана Гершковича. В октябре 2023 года Алсу Курмашову, российско-американскую журналистку "Радио Свобода", задержали и в конце концов арестовали.

После этого, по словам американского чиновника, Вашингтон сделал Москве еще одно предложение по обмену, которое не включало Красикова. Оно было отклонено.

Президент США Джо Байден позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу 16 января этого года, пригласив его на встречу в Белом доме, где вопрос заключенных должен был быть главным на повестке дня. США и Германия достигли предварительной договоренности о сделке, включавшей Красикова.

16 февраля 2024 года Навальный умер в арктической колонии. Так Соединенные Штаты потеряли ту часть сделки, которая привлекала немцев.

Навальный умер, когда проходила Мюнхенская конференция по безопасности, ежегодная встреча американских и европейских союзников. Там вице-президент Камала Харрис встретилась в кулуарах с премьер-министром Словении Робертом Голобом, чтобы убедиться, что словенцы выполнят свою часть соглашения об обмене пленными. Словения удерживала двух россиян, осужденных за шпионаж, и США убеждали освободить их.

В конце апреля Байден направил Шольцу письмо, в котором описал сложную потенциальную сделку. В июне Шольц, похоже, был готов одобрить немецкую часть сделки – Красиков будет освобожден, что даст старт многоэтапному обмену заключенными.

Вашингтон передал свое новое предложение Москве, а затем стал ждать, после чего из России начали поступать обнадеживающие сигналы: начались, а затем были ускорены судебные процессы над Гершковичем и Курмашоовой.

Две недели назад администрация Байдена получила официальное сообщение о том, что Россия готова принять соглашение.

Подготовка к обмену происходила даже тогда, когда политическое будущее президента Байдена разваливалось на глазах. Он позвонил словенскому премьер-министру, чтобы договориться о финальной части соглашения, за несколько часов до того, как 22 июля обнародовал письмо, в котором заявил, что не будет баллотироваться на второй срок.

А на этой неделе советник Байдена Джейк Салливан позвонил семьям задержанных американцев с сообщением: "Пришло время прийти в Белый дом и встретиться с президентом. У него есть новости".

В конце концов канцлер Олаф Шольц дал комментарии относительно нелегкого решения освободить осужденного убийцу Красикова.