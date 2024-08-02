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Украинцы считают наиболее коррумпированными таможню, ВР и правительство – опрос

Ирина БалачукПятница, 2 августа 2024, 09:57
Украинцы считают наиболее коррумпированными таможню, ВР и правительство – опрос
Фото иллюстративное с pixabay.com

По мнению украинцев, коррупция в Украине больше всего распространена на таможне, в Верховной Раде и Кабинете министров.

Источник: опрос Национального Демократического Института и Киевского международного института социологии, проведенный в мае

Детали: Респондентам предлагали назвать до трех сфер или институтов, где, по их мнению, больше всего распространена коррупция.

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51% опрошенных назвали таможню, 48% – Верховную Раду. Треть украинцев (32%) считают коррумпированным правительство.

27% убеждены, что коррупция процветает в полиции.

Также примерно каждый 5-й украинец считает, что коррупция распространена в медицине (23%), органах местной власти (22%) и армии (19%).

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ИНФОГРАФИКА НДИ

Среди организаций и институтов, которые, по мнению украинцев, эффективно борются с коррупцией, 40% опрошенных назвали граждан, 37% – НАБУ, по 30% – полицию и Центр противодействия коррупции.  

В то же время примерно каждый четвертый украинец считает, что эффективно борются с коррупцией такие СМИ как "Бигус.Инфо" (28%) и "Наші гроші" (25%). Каждый 5-й опрошенный также назвал среди борцов с коррупцией медиа "Слідство.Інфо" (21%).

Стоит отметить, что очень большой процент (от 27 до 84% опрошенных) сказали, что ничего не знают о деятельности названных социологами организаций и институтов.

 
ИНФОГРАФИКА НДИ

Исследование проходило 8-25 мая. Методом телефонного интервью на основе случайной генерации мобильных номеров опросили 2 508 взрослых жителей Украины. В выборку не включали временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Крым, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей).

Респонденты, проживающие на территориях, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года были опрошены при условии, что они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы.

Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.

Темы: социологиякоррупцияопростаможня
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