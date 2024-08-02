Bloomberg написал об обеспокоенности союзников Украины растущим влиянием Ермака

Международное агентство Bloomberg написало о деятельности Андрея Ермака на посту главы Офиса президента, о его растущем влиянии, беспокойстве этим союзников Украины и о кадровых решениях, к которым мог быть причастен глава ОП.

Источник: статья Bloomberg

Дословно: "Поскольку российское наступление продолжается уже третий год, некоторые международные сторонники Украины все больше обеспокоены тем, насколько много решений сосредоточено в руках 52-летнего Ермака, кинопродюсера в прошлом, который стал единственным приближенным к президенту (Зеленского - ред.), имеющим прямое влияние на все - от внешней политики до военного планирования".

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Детали: Сам Ермак в интервью агентству отрицает свое растущее влияние. "Я не участвую в каждой работе, я только координирую. Да, я очень горжусь тем, что президент спрашивает мое мнение, но он спрашивает мое мнение, потому что я получаю результаты", - сказал он.

Bloomberg отмечает, что беспокойство относительно Ермака появляется в опасный для Зеленского момент. Во-первых, отмечает агентство, речь идет о дальнейшей поддержке союзников в связи с президентскими выборами в США, во-вторых, украинский президент сам уязвим относительно своих президентских полномочий, которые бы уже закончились, если бы не военное положение.

Как отмечает агентство, идея о том, что Зеленский не имеет надлежащего мандата на руководство военными действиями в Украине, является тезисом, который проталкивают в Кремле. "Но, как и большинство лучших пропагандистских тезисов, она затрагивает реальные вопросы о том, насколько жизнеспособным является приостановление нормального демократического процесса в долгосрочной перспективе, особенно в условиях, когда начинают появляться признаки разочарования в правительстве", - говорится в статье.

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"Это все делается просто для того, чтобы атаковать меня", - сказал Зеленский в интервью Bloomberg television от 3 июля, в котором он назвал Ермака "мощным менеджером".

В статье также говорится о том, что "возвышение Ермака" сопровождалось падением многих других высокопоставленных чиновников, часто от рук Ермака, как утверждают люди, знакомые с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности.

При этом, как пишет Bloomberg, кадровые перестановки, которые приписывают Ермаку, вызвали беспокойство, что любое дальнейшее усиление жесткости среди Зеленского и его ближайшего окружения может "истощить энергию для крайне необходимых реформ - даже для борьбы с коррупцией и укрепления верховенства права", как утверждают люди, знакомые с оценками в западных столицах.

"Но мандат Ермака шире, чем у любого из его предшественников. Он играл центральную роль в принятии всех ключевых решений в военное время: замена главного генерала Зеленского, поставки оружия, переговоры о гарантиях безопасности, надзор за обменом пленными и - на саммите в Швейцарии - привлечение Глобального Юга на сторону Киева", - говорится в статье.

Некоторые чиновники, утверждается в материале, сравнивают роль Ермака с ролью главного исполнительного директора, а Зеленский выполняет функции председателя.

"Конечно, я читаю и слышу о том, что люди говорят о моей власти, но скажите мне, пожалуйста, как я использую эту власть? Работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю, брать на себя больше обязательств и больше рисков", - сказал Ермак в интервью агентству.

Он добавил, что Зеленский - "это человек, который считает, что важно слушать и знать разные мнения. Он всегда принимает решения самостоятельно".

"Члены Альянса внимательно следят за событиями в Украине. Замена популярного украинского генерала Валерия Залужного в феврале вызвала недовольство в столицах стран НАТО именно тогда, когда Киев столкнулся с новым российским наступлением", - пишет Bloomberg.

Агентство со ссылкой на источники, утверждает, что в мае Ермак сыграл важную роль в отставке министра инфраструктуры Александра Кубракова, чиновника, который когда-то имел прямую связь с Зеленским и был близок к администрации Байдена.

"Офис президента не смог адекватно объяснить эту отставку среди других кадровых изменений, что заставило иностранные правительства ломать голову над этим шагом", - отмечает Bloomberg со ссылкой на источники.

Зеленский, говорится в статье со ссылкой на источники, иногда терпит "безжалостные методы" Ермака, поскольку считает его специалистом по решению проблем, который предлагает быстрые и простые решения, не обременяя самого президента.

Доверие Зеленского к Ермаку было на уровне доверия к его жене Елене Зеленской, утверждают источники Bloomberg, по их словам, Ермак даже присоединялся к супругам во время заграничных отпусков до войны.

В последнее время Ермак, говорится в статье, занимается дипломатической деятельностью как архитектор мирного плана Украины, который имеет целью привлечь союзников за пределами Запада к требованиям Киева прекратить войну до того, как начнется переговорный процесс с более изолированной Россией.

"Несмотря на неудачу в Швейцарии, Ермак заявил, что будет продолжать добиваться поддержки партнеров, в частности, организуя следующий Саммит (мира), на котором может присутствовать Россия, хотя она и отвергла этот проект. Выступая перед журналистами через несколько дней после Саммита, главный помощник (Ермак) признал, что Украина находится в невыгодном положении, когда речь идет о ресурсах Кремля - но Киев все равно может выиграть", - пишет Bloomberg.

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