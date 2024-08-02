Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

72% украинцев считают, что выборы надо проводить после войны

Ирина БалачукПятница, 2 августа 2024, 10:45
72% украинцев считают, что выборы надо проводить после войны
Фото spravdi.gov.ua

Более двух третей украинцев убеждены, что выборы следует проводить после окончания войны, в то же время почти четверть считают, что это стоит делать в условиях российского полномасштабного вторжения РФ.

Источник: опрос Национального Демократического Института и Киевского международного института социологии, проведенный в мае

Детали: 72% украинцев считают, что проведение выборов – это послевоенное дело, 24% предпочли бы голосовать во время войны.

Реклама:
 
ИНФОГРАФИКА НДИ

Также социологи спросили украинцев об их отношении к ряду политических партий.

Относительно лучше всего опрошенные относятся к партии Сергея Притулы – эта партия единственная имеет одинаковое количество тех, кто относится положительно или очень положительно, и тех, кто сказали о негативном или очень негативном отношении (по 28%). 

В случае с другими партиями негативное отношение преобладает.

ВИДЕО ДНЯ

Наиболее негативное отношение вызывают партии ОПЗЖ (71% – относятся негативно против 4%, которые заявили о положительном отношении), ВО "Батькивщина" (57% против 9%), Слуга народа (48% против 13%) и "Европейская солидарность" (47% против 23%). 

 
ИНФОГРАФИКА НДИ

Исследование проходило 8-25 мая. Методом телефонного интервью на основе случайной генерации мобильных номеров опросили 2 508 взрослых жителей Украины. В выборку не включали временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Крым, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей).

Респонденты, проживающие на территориях, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года были опрошены при условии, что они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы.

Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.

Темы: виборывойнасоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия не хочет передислоцировать войска на Курск, чтобы не сорвать наступление

видео, обновленоВ Бразилии разбился пассажирский самолет: 62 человека считают погибшими

США передают Украине новый пакет помощи на $125 млн

Коляденко вышла в финал турнира по борьбе и гарантировала Украине еще одну медаль Олимпиады-2024

Канада наказала сына Лукашенко

БЭБ изъяло почти 5 миллионов евро у поставщика продуктов для Минобороны

Все новости...
виборы
США считают оппонента Мадуро победителем выборов в Венесуэле
Между двумя непредсказуемостями: украинский вопрос в американских выборах
Трамп о расовой принадлежности Харрис: "Теперь хочет, чтобы ее знали как чернокожую"
Последние новости
07:10
Армия Израиля ликвидировала командира ХАМАС в Ливане
06:29
NBC News: Самолет Трампа приземлился из-за технической неисправности
06:05
Несколько пассажиров не попали на смертельный рейс в Бразилии: ошиблись выходом
05:24
ISW: Россия не хочет передислоцировать войска на Курск, чтобы не сорвать наступление
04:04
ФутболАнглия определилась с новым главным тренером
03:46
США предоставят Израилю $3,5 млрд на американское оружие и технику
02:21
В МАГАТЭ призвали к сдержанности из-за ситуации вблизи Курской АЭС
02:09
БоксУсик: Я готов на третий поединок с Джошуа
01:19
Кипр экстрадировал в США россиянина, обвиняемого в экспорте военной микроэлектроники 
00:09
обновленоРоссийские власти ввели режим контртеррористической операции в трех областях
Все новости...
Реклама:
Реклама: