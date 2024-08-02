72% украинцев считают, что выборы надо проводить после войны

Более двух третей украинцев убеждены, что выборы следует проводить после окончания войны, в то же время почти четверть считают, что это стоит делать в условиях российского полномасштабного вторжения РФ.

Источник: опрос Национального Демократического Института и Киевского международного института социологии, проведенный в мае

Детали: 72% украинцев считают, что проведение выборов – это послевоенное дело, 24% предпочли бы голосовать во время войны.

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ИНФОГРАФИКА НДИ

Также социологи спросили украинцев об их отношении к ряду политических партий.

Относительно лучше всего опрошенные относятся к партии Сергея Притулы – эта партия единственная имеет одинаковое количество тех, кто относится положительно или очень положительно, и тех, кто сказали о негативном или очень негативном отношении (по 28%).

В случае с другими партиями негативное отношение преобладает.

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Наиболее негативное отношение вызывают партии ОПЗЖ (71% – относятся негативно против 4%, которые заявили о положительном отношении), ВО "Батькивщина" (57% против 9%), Слуга народа (48% против 13%) и "Европейская солидарность" (47% против 23%).

ИНФОГРАФИКА НДИ

Исследование проходило 8-25 мая. Методом телефонного интервью на основе случайной генерации мобильных номеров опросили 2 508 взрослых жителей Украины. В выборку не включали временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Крым, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей).

Респонденты, проживающие на территориях, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года были опрошены при условии, что они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы.

Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.