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По всей Украине объявляли воздушную тревогу: длилась полчаса

Валентина РоманенкоПятница, 2 августа 2024, 10:50
По всей Украине объявляли воздушную тревогу: длилась полчаса
скриншот карты тревог

По всей территории Украины утром 2 августа объявили воздушную тревогу из-за взлета в России потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал" истребителя МиГ-31К.

Источник: Воздушные силы в соцсетях, карта тревог

Дословно ВС: "Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".

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Обновлено: Примерно через полчаса, в 11.14 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы, кроме Харьковской и Донецкой областей.

Темы: воздушная тревога
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