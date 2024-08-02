"Ко дню ВДВ РФ": морпехи показали уничтожение российских десантников под Волчанском

Морские пехотинцы 36-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Белинского показали кадры ликвидации штурмовой группы российских десантников 83 ОДШБр под Волчанском на Харьковщине.

Источник: пресс-служба 36 ОБрМП

Дословно: "Разведчики и воины черного батальона николаевских морпехов встречают "спецов" гранатами, после чего оккупанты ранеными отходят к своим норам, где их гостеприимно ждали ударные дроны "белинковцев"".

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Детали: В сообщении не указываются временные рамки события.

Как известно, 2 августа в России отмечается "День ВДВ" то есть Воздушно-десантных войск РФ.

ВИДЕО ДНЯ

В дисклеймере к видео объясняется, что оно было создано с целью информирования зрителей о ходе войны в Украине, и имеет образовательное и документальное значение. Отмечено, что военные подразделения украинской бригады действуют исключительно в целях обороны и защиты Украины, согласно ее действующей Конституции.