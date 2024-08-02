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Убийство Фарион: полиция нашла домик в лесу, которым мог пользоваться киллер

Валентина РоманенкоПятница, 2 августа 2024, 12:30
Убийство Фарион: полиция нашла домик в лесу, которым мог пользоваться киллер
скриншот "Судового репортера"

Следственный судья Галицкого районного суда города Львова арестовал вещи, изъятые полицией из дачного дома в рамках расследования убийства языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда.

Детали: Отмечается, что 21 июля, отрабатывая пути подхода и отхода от места происшествия, в лесной местности в урочище Голоско в Шевченковском районе Львова, правоохранители обнаружили дачный домик.

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Предполагая, что внутри могут быть вещи, которыми пользовался нападающий, в частности его одежда, полицейские проникли в дом. Они нашли там пластиковую посуду, матрас, две подушки и покрывало, пепельницу с четырьмя окурками, пачку из-под сигарет "Марк", картонную коробку в которой была свеча, фольгу, два пластиковых стакана и фрагмент бумаги, а также серое покрывало, наволочку из-под подушки и простыню золотистого цвета.

Домик расположен на участках огородного общества "Малые Голоски".

Знать больше: Убийство Ирины Фарион. Детали покушения, версии следствия и чем была известна профессор из Львова

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Темы: Фарионубийствосуд
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