Убийство Фарион: полиция нашла домик в лесу, которым мог пользоваться киллер
Следственный судья Галицкого районного суда города Львова арестовал вещи, изъятые полицией из дачного дома в рамках расследования убийства языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион.
Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда.
Детали: Отмечается, что 21 июля, отрабатывая пути подхода и отхода от места происшествия, в лесной местности в урочище Голоско в Шевченковском районе Львова, правоохранители обнаружили дачный домик.
Предполагая, что внутри могут быть вещи, которыми пользовался нападающий, в частности его одежда, полицейские проникли в дом. Они нашли там пластиковую посуду, матрас, две подушки и покрывало, пепельницу с четырьмя окурками, пачку из-под сигарет "Марк", картонную коробку в которой была свеча, фольгу, два пластиковых стакана и фрагмент бумаги, а также серое покрывало, наволочку из-под подушки и простыню золотистого цвета.
Домик расположен на участках огородного общества "Малые Голоски".
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Предыстория:
- Вечером 19 июля во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
- 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.
- 26 июля суд арестовал на 2 месяца подозреваемого Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога. После избрания меры пресечения молодой человек заявил журналистам, что не убивал языковеда.
- Защита подозреваемого подала апелляцию на решение суда о мере пресечения.