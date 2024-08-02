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Axios: США готовятся противостоять атаке Ирана на Израиль

Кристина Бондарева, Александр ШумилинПятница, 2 августа 2024, 12:30
Axios: США готовятся противостоять атаке Ирана на Израиль
Фото: Getty Images

Администрация Байдена убеждена, что Иран собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране и готовится противодействовать этому.

Источник: "Европейская правда", Axios со ссылкой на трех американских чиновников

Детали: Американские чиновники ожидают, что возмездие Ирана состоится по той же схеме, что и иранская атака на Израиль 13 апреля - но потенциально станет больше по масштабам и может также включать ливанскую "Хезболлу".

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные иранские политические и военные чиновники заявили, что Иран собирается отомстить за убийство Гании.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла также пообещал ответить на израильский авиаудар по Бейруту во вторник, в результате которого погиб его главный военный советник.

Администрация Байдена обеспокоена тем, что сейчас может быть сложнее мобилизовать ту самую международную и региональную коалицию стран, которая защитила Израиль от предыдущей иранской атаки. Вызов Гании произошел в контексте войны между Израилем и ХАМАС, которая вызвала резкие антиизраильские настроения во всем регионе.

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Апрельское нападение Ирана было осуществлено в ответ на израильский авиаудар по иранскому объекту в Дамаске, в результате которого погиб высокопоставленный иранский генерал.

Американская разведка начала получать четкие признаки того, что Иран собирается прибегнуть к ответным мерам, заявил один из американских чиновников.

Двое американских чиновников заявили, что иранцам и их доверенным лицам может потребоваться несколько дней на координацию и подготовку нападения на Израиль.

Другой американский чиновник заявил, что Пентагон и Центральное командование США проводят подготовку, аналогичную той, которую они проводили накануне апрельской атаки.

По словам чиновника, подготовка включает в себя американские военные активы в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море. "Мы ожидаем несколько тяжелых дней", – сказал чиновник.

Израильская разведка ожидает, что Иран осуществит широкомасштабную ракетную атаку на Израиль.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге с журналистами, что риск более широкой войны на Ближнем Востоке остается и сегодня.

Он сказал, что администрация Байдена прилагает интенсивные усилия для сдерживания более широкой войны и деэскалации ситуации с помощью дипломатии.

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что убийство лидера палестинской исламистской группировки ХАМАС Исмаила Хании не поможет в достижении прекращения огня в секторе Газа.

Высокопоставленный чиновник ЕС, который говорил на условиях анонимности, предупредил о рисках эскалации после убийства Хании.

Темы: СШАИранИзраиль
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