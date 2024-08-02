Украина вернула тела 250 защитников
По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 250 павших защитников.
Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Детали: Отмечается, что сейчас на родную землю удалось вернуть тела погибших защитников с Луганского, Бахмутского, Марьинского, Авдеевского, Херсонского, Запорожского направлений, а также из Мариуполя, Горловки и из моргов на территории государства-агрессора.
Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.
Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.
Репатриированные тела и останки перевезут в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.
После идентификации тела передадут родным для достойного захоронения.