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В субботу в большинстве регионов Украины пройдут дожди, ночью будет прохладно

Анастасия ПроцПятница, 2 августа 2024, 12:37
В субботу в большинстве регионов Украины пройдут дожди, ночью будет прохладно
Иллюстративное фото: Getty Images

В субботу 3 августа в Украине прогнозируют дожди и грозы в западных, Житомирской и Винницкой областях, температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днем – 27-32°.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В субботу ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, пройдут кратковременные дожди, местами грозы, на западе страны местами значительный дождь.

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Ветер преимущественно южный, на западе с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18 градусов тепла, в южной части 18-23°. Днем температура будет достигать 27-32°, в Одесской области и в Крыму до 34°, в западных и северных областях 20-25°.

В Киеве 3 августа ночью будет без осадков, днем ожидается кратковременный дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью – 15-17°, днем – 22-24°.

4 августа прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами, в большинстве западных, ночью юго-восточных, днем и северных областей без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-22 градусов тепла, в западных и северных – 12-17°, днем – 22-27°, на юго-востоке – 27-32°.

ВИДЕО ДНЯ

В столице будет сухо, лишь ночью пройдет кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью будет 15-17 градусов тепла, днем 24-26°.

Темы: погода
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