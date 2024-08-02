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Украинским военным передадут для эксплуатации бронеавтомобиль "Джура"

Валентина РоманенкоПятница, 2 августа 2024, 13:17
Украинским военным передадут для эксплуатации бронеавтомобиль Джура
фото МОУ

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках легкий бронеавтомобиль "Джура", предназначенный для выполнения различных тактических задач.

Источник: пресс-служба МОУ

Детали: Отмечается, что "Джура" имеет шасси "Toyota Land Cruiser 70", на которое установили специально разработанную бронекапсулу, обеспечивающую уровень баллистической защиты личного состава от огня из стрелкового оружия. Конструкция бронекапсулы позволяет устанавливать пулемет на турели.

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Легкий бронеавтомобиль является компактным, имеет относительно небольшую массу, что облегчает его проходимость, отмечают в Минобороны. Украинские инженеры также усилили подвеску машины. Запас хода бронеавтомобиля - более 650 км.

 
фото МОУ

Указано также, что в зависимости от назначения бронеавтомобиль могут изготавливать в различных конфигурациях бронекабины и багажного отделения: транспорт для разведки и патрулирования, для выполнения задач логистики, проведения эвакуации раненых и тому подобное.

Темы: армияМинобороны
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