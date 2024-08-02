Оккупанты ударили по Купянску: погибла женщина, еще одна ранена
Российские войска нанесли удар по городу Купянск Харьковской области. Попали возле жилого дома, в результате чего погибла одна женщина, еще одна получила ранения.
Источник: полиция Харьковской области, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов
Дословно полиция: "2 августа около 11:40 россияне нанесли удар по городу Купянск. Зафиксировано попадание возле жилого дома. Предварительно, военные России осуществили обстрел населенного пункта кассетным боеприпасом.
В результате обстрела ранения получили две местные жительницы, одна из которых, женщина 1958 года рождения, умерла. Вторая женщина, раненая, госпитализирована в больницу".
Детали: Сообщается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Купянского райотдела полиции, криминалисты и взрывотехники.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Что предшествовало:
- Российские войска утром, 2 августа с дрона атаковали автобус с людьми в Харьковской области, в результате чего пострадали семь гражданских, один человек находится в тяжелом состоянии.