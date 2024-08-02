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Оккупанты ударили по Купянску: погибла женщина, еще одна ранена

Анастасия ПроцПятница, 2 августа 2024, 13:17
Оккупанты ударили по Купянску: погибла женщина, еще одна ранена
Иллюстративное фото: Getty Images

Российские войска нанесли удар по городу Купянск Харьковской области. Попали возле жилого дома, в результате чего погибла одна женщина, еще одна получила ранения.

Источник: полиция Харьковской области, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Дословно полиция: "2 августа около 11:40 россияне нанесли удар по городу Купянск. Зафиксировано попадание возле жилого дома. Предварительно, военные России осуществили обстрел населенного пункта кассетным боеприпасом.

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В результате обстрела ранения получили две местные жительницы, одна из которых, женщина 1958 года рождения, умерла. Вторая женщина, раненая, госпитализирована в больницу".

Детали: Сообщается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Купянского райотдела полиции, криминалисты и взрывотехники.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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Темы: Харьковская областьжертвывойна
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