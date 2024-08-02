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СБУ сообщила о задержании диверсантов, которые жгли релейные шкафы железной дороги

Александр ШумилинПятница, 2 августа 2024, 13:38
СБУ сообщила о задержании диверсантов, которые жгли релейные шкафы железной дороги
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины вместе с полицией задержала четырех граждан, которых обвиняет в поджоге объектов Укрзализныци в приграничье для срыва перевозки личного состава, техники и боеприпасов Сил обороны.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала на Черниговщине диверсионную группу, которая по заказу спецслужб РФ пыталась уничтожить объекты Укрзализныци в приграничье.

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По имеющимся данным, из-за поджогов релейных шкафов и сигнальных установок рашисты надеялись сорвать перевозку личного состава, техники и боеприпасов Сил обороны на передовую.

В состав диверсионной группы входило четверо жителей Одесской и Черниговской областей. Фигуранты искали "легких денег" в Телеграмм-каналах, где впоследствии были завербованы российской спецслужбой".

Детали: В СБУ указывают, что диверсанты сначала разведывали локации энергооборудования, фотографировали и "согласовывали" цели с оккупантами, а потом после команды от куратора поджигали. Таким образом они пытались уничтожить четыре релейных шкафа.

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"После возгорания объектов фигуранты снимали это на видео с фиксацией даты, времени и места совершения диверсий", - сообщает СБУ.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Темы: СБУ
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