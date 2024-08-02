На Киевщине мужчина во время ссоры бросил гранату в жену и сына: женщина погибла

На Киевщине правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который во время ссоры, в состоянии алкогольного опьянения, бросил гранату в жену и сына, в результате взрыва женщина умерла, а сын получил осколочные ранения.

Источник: Киевская областная прокуратура, полиция Киевской области

Дословно полиция: "Следователи выяснили, что 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом, где отдельно проживали его жена с сыном. В результате спора, из-за ревности, мужчина взорвал гранату "РГД-5" в одной из комнат дома, где и произошел конфликт".

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ФОТО: ПОЛИЦИЯ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Детали: Отмечается, что в результате взрыва женщина получила несовместимые с жизнью телесные повреждения, а сын получил осколочные ранения.

Под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве, покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с боевыми припасами (п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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ФОТО: ПОЛИЦИЯ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

По ходатайству прокуратуры мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас полицейские Киевщины расследуют обстоятельства взрыва.