Серийный поджигатель военных автомобилей в Киеве получил 8 лет тюрьмы

К 8 годам заключения приговорили серийного поджигателя, который сжег в Киеве 10 "военных" авто и повредил еще три.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура

Дословно полиция: "Злоумышленник совершал поджоги военных автомобилей исключительно на территории Деснянского района. Все автомобили были повреждены одним и тем же способом - с помощью самодельных устройств, которые срабатывали автоматически".

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Детали: Прокурор в суде доказал, что с сентября 2022 года по август 2023 года на территории Лесного массива в столице мужчина поджег 10 автомобилей, которые использовались военнослужащими ВСУ или имели символику вооруженных формирований. Для этого он использовал самодельные зажигательные устройства с таймером.

Еще 3 автомобиля осужденный пытался поджечь, однако ему это не удалось. В результате действий поджигателя также повреждены автомобили, которые были припаркованы рядом.

Какие именно машины поджечь человек определял сам, катаясь на велосипеде. Действовал по собственной инициативе, руководствуясь неприязнью к военнослужащим и всем, кто защищает Украину или помогает армии, отмечают в прокуратуре. Киевлянин нигде не работал, жил с родителями и много времени проводил в сети Интернет.

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Во время последней попытки подложить зажигательную смесь на колесо автомобиля его задержали. С собой у него было еще одно самодельное устройство для поджога автомобиля.

В полиции отмечают, что для раскрытия этих дерзких преступлений были привлечены лучшие оперативники и следователи. Проводились сложные, длительные экспертные исследования, изучались сотни гигабайт видео и было допрошено в качестве свидетелей более тысячи человек.

Сейчас же приговором Днепровского районного суда в городе Киеве за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.