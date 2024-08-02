Украина вернула еще трех человек с временно оккупированных территорий
Пятница, 2 августа 2024, 15:33
С временно оккупированной Луганской области удалось вернуть еще трех граждан Украины.
Источник: омбудсмен Дмитрий Лубинец
Прямая речь: "В рамках воссоединения семей, предусмотренного Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть дочь и сына с Луганщины, которые уже встретились с мамой. Также на родную землю вернулась женщина, которая воссоединилась с дочерью".
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Детали: Также по словам Лубинца, работники Офиса омбудсмена встретились с работниками офиса российского уполномоченного по правам человека, обменялись письмами военнопленных по формуле "200 на 200" и обсудили гуманитарные вопросы.