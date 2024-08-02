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Украина вернула еще трех человек с временно оккупированных территорий

Анастасия ПроцПятница, 2 августа 2024, 15:33
Украина вернула еще трех человек с временно оккупированных территорий
ФОТО: ДМИТРИЙ ЛУБИНЕЦ

С временно оккупированной Луганской области удалось вернуть еще трех граждан Украины.

Источник: омбудсмен Дмитрий Лубинец

Прямая речь: "В рамках воссоединения семей, предусмотренного Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть дочь и сына с Луганщины, которые уже встретились с мамой. Также на родную землю вернулась женщина, которая воссоединилась с дочерью".

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фото: Дмитрий Лубинец

Детали: Также по словам Лубинца, работники Офиса омбудсмена встретились с работниками офиса российского уполномоченного по правам человека, обменялись письмами военнопленных по формуле "200 на 200" и обсудили гуманитарные вопросы.

 
фото: Дмитрий Лубинец
 
фото: Дмитрий Лубинец

Темы: войнаоккупацияРосcияУкраина
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