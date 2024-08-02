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На фронте произошло более 70 боевых столкновений с врагом, больше всего возле Покровска – Генштаб

Алена МазуренкоПятница, 2 августа 2024, 16:50
На фронте произошло более 70 боевых столкновений с врагом, больше всего возле Покровска – Генштаб
фото со страницы Генштаба в Facebook

За день на фронте произошло 72 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении - 25, а на Торецк оккупанты сбросили уже 12 КАБов.

Источник: Генштаб по состоянию на 16.00 2 августа

Дословно: "В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 72. Горячее всего сейчас на Покровском направлении.

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Под вражескими обстрелами оказалось приграничье Черниговщины и Сумщины, агрессор нанес удары по районам населенных пунктов Белая Береза, Прогресс, Середина-Буда, Старые Вирки, Екатериновка, Ободы, Блешня.

В общем, с начала суток, на Харьковском направлении произошло пять боестолкновений. Украинские воины успешно отбили четыре атаки вблизи Глубокого, Тихого и Волчанска. Продолжается бой".

Детали: На Купянском направлении российские войска два раза пытались штурмовать наши позиции вблизи Стельмаховки. Вражеские атаки украинские защитники отбили.

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На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже семь боестолкновений.

На Краматорском направлении российские войска пять раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре штурмовые действия вблизи Клещеевки и Ивановского украинские воины отбили. Еще одна атака продолжается возле Часового Яра.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации десять раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения вблизи Торецка, Железного и Нью-Йорка. За день противник сбросил на Торецк 12 КАБов.

Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Ивановки, Желанного, Сергеевки, Новоселовки Первой и Яснобродовки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 25 попыток штурмовать украинские позиции.

На Кураховском направлении с начала суток захватчики три раза атаковали подразделения ВСУ. Пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Красногоровка и Константиновка.

На Времовском направлении было отражено четыре штурмовые действия противника в сторону Великой Новоселки. Вражеская авиация нанесла удар по Угледару КАБами, а также неуправляемыми авиационными ракетами по районам Макаровки, Урожайного и Старомайорского.

Четыре неудачных попытки штурмовать позиции украинских воинов были осуществлены агрессором в течение дня на Приднепровском направлении.

Темы: войнаГенштаб
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