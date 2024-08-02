Россия назвала своего официального кандидата на выборах президента Молдовы

2 августа пророссийское объединение молдавских партий "Победа" избрало депутата, бывшего члена Партии социалистов Василия Болю своим кандидатом в президенты Молдовы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение в Telegram-канале "Победы"

Детали: Кандидатом в президенты Боля избрали собрание блока "Победа". Также назначили руководителя его кампании – им стала депутат Марина Таубер, которая фигурирует в уголовном производстве в Молдове и находится под западными санкциями.

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В своей предвыборной программе пророссийский кандидат предлагает Молдове "восстановление отношений с Россией и СНГ", вступление в БРИКС, "восстановление статуса русского языка" и обеспечение экономики "дешевым газом и дешевыми энергоресурсами".

Беглый олигарх и лидер блока "Победа" Илан Шор заявил, что Боля – "надежный друг, человек, который будет бороться за свою идею и команду до конца".

Депутат Василий Боля вступил в партию "Возрождение" после того, как его исключили из Партии социалистов из-за визита в Тель-Авив и встречи с Шором, осужденным в Молдове на 15 лет по так называемому делу миллиарда.

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Выборы президента Молдовы состоятся 20 октября.

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