В Польше предупредили о ремонте КПП на границе с Украиной: до 14 ноября будут трудности в движении
В связи с ремонтом дорожного покрытия пограничного перехода в польском Дорогуске (с украинской стороны – КПП "Ягодин") будут значительные трудности в движении.
Источник: Надбужанское отделение Пограничной службы Польши, "Европейская правда" со ссылкой на RMF24
Детали: Водителям грузовиков следует ожидать осложнения движения и долгое время ожидания на въезд в Польшу.
Ожидаемая дата завершения реконструкции – 14 ноября этого года. К этому времени перевозчики, по возможности, должны выбирать другие пункты пересечения границы.
Работы и связанные с ними трудности начнутся в понедельник.
В пятницу около 300 грузовиков стояли в очереди на выезд из Польши в Украину через пограничный переход в Дорогуске, а примерное время ожидания на пересечение границы составляло 10-12 часов.
Напомним:
- В апреле польские протестующие свернули блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуск", которая длилась с 9 февраля. Это произошло после решения войта гмины о сворачивании протеста.
- Это также произошло после того, как 18 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, отметив, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.
- Утром 29 апреля стало известно, что польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное – Рава-Русская", который был последним заблокированным КПП.