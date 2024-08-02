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В Польше предупредили о ремонте КПП на границе с Украиной: до 14 ноября будут трудности в движении

Иванна Костина, Алена МазуренкоПятница, 2 августа 2024, 17:24
В Польше предупредили о ремонте КПП на границе с Украиной: до 14 ноября будут трудности в движении
фото "Волинських новин"

В связи с ремонтом дорожного покрытия пограничного перехода в польском Дорогуске (с украинской стороны – КПП "Ягодин") будут значительные трудности в движении.

Источник: Надбужанское отделение Пограничной службы Польши, "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Водителям грузовиков следует ожидать осложнения движения и долгое время ожидания на въезд в Польшу.

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Ожидаемая дата завершения реконструкции – 14 ноября этого года. К этому времени перевозчики, по возможности, должны выбирать другие пункты пересечения границы.

Работы и связанные с ними трудности начнутся в понедельник.

В пятницу около 300 грузовиков стояли в очереди на выезд из Польши в Украину через пограничный переход в Дорогуске, а примерное время ожидания на пересечение границы составляло 10-12 часов.

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Темы: Польшаграница
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