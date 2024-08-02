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В Чернигове открыли рекрутинговый центр в украинскую армию

Алена МазуренкоПятница, 2 августа 2024, 18:08
В Чернигове открыли рекрутинговый центр в украинскую армию
фото: МОУ

Министерство обороны открыло первый в Чернигове центр рекрутинга в украинскую армию.

Источник: Минобороны

Дословно: "В Чернигове открылся первый центр рекрутинга украинской армии. Центр расположен в помещении местного ЦНАПа по адресу: проспект Левка Лукьяненко, 20а".

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Детали: Сообщается, что в центре доступны более 10 тысяч вакансий - водители, медики, стрелки, делопроизводители, бухгалтеры, повара, ремонтники и тому подобное.

Кроме того, совместно с Victory Drones и Drone Force реализуются два проекта по обучению и привлечению в силы обороны операторов БПЛА.

Уполномоченный Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец добавил, что инициатива призвана предоставить возможность людям понять, какие есть вакансии и какой путь надо пройти, чтобы приобщиться к военной службе.

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Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако заявил, что это первый центр рекрутинга в городе: "При необходимости мы сможем открыть еще один такой центр".

Сейчас центры рекрутинга украинской армии работают в 15 регионах Украины.

Темы: МиноборонывойнаЧернигов
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