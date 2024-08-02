В Мирнограде в Донецкой области армия РФ ранила женщину и двоих детей
Пятница, 2 августа 2024, 18:39
Российские войска 2 августа атаковали, вероятно, авиабомбами город Мирноград Донецкой области. Известно о трех пострадавших.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Дословно: "2 августа 2024 года оккупационные войска РФ атаковали г. Мирноград, вероятно, применив две авиабомбы "ФАБ-250" с УМПК. Во время атаки врага по жилому кварталу получила телесные повреждения 49-летняя женщина - у нее диагностирована минно-взрывная травма и резаную рану живота. Также ранения и контузии получили 7-летняя девочка и ее брат 9 лет, находившиеся в частном домовладении.
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Детали: Пострадавших госпитализировали. В городе повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобиль.