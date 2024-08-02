Во Франковске появится улица в честь Фарион
В Ивано-Франковске улицу Гвардейскую решили переименовать в честь убитой языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион.
Источник: "Суспільне" из зала заседания горсовета Ивано-Франковска
Детали: Решение приняли депутаты городского совета Ивано-Франковска в рамках программы украинизации памяти Ирины Фарион.
С докладом выступила заместитель директора департамента образования и науки горсовета Ольга Шендрик: "Будет изменено название улицы в память Ирины Фарион. Также мы предлагаем проводить книжные ярмарки с местными писателями и поэтами, таким образом популяризируя украинское слово. Призываем всех, кто может, особенно магазины или любых частников, общаться исключительно на украинском языке при предоставлении услуг и призывать к этому всех жителей Ивано-Франковска".
Сообщается, что программу поддержал 31 депутат.
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Предыстория:
- Вечером 19 июля во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
- 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.
- 26 июля суд арестовал на 2 месяца подозреваемого Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога. После избрания меры пресечения молодой человек заявил журналистам, что не убивал языковеда.
- Защита подозреваемого подала апелляцию на решение суда о мере пресечения.