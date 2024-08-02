Во Франковске появится улица в честь Фарион

В Ивано-Франковске улицу Гвардейскую решили переименовать в честь убитой языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион.

Источник: "Суспільне" из зала заседания горсовета Ивано-Франковска

Детали: Решение приняли депутаты городского совета Ивано-Франковска в рамках программы украинизации памяти Ирины Фарион.

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С докладом выступила заместитель директора департамента образования и науки горсовета Ольга Шендрик: "Будет изменено название улицы в память Ирины Фарион. Также мы предлагаем проводить книжные ярмарки с местными писателями и поэтами, таким образом популяризируя украинское слово. Призываем всех, кто может, особенно магазины или любых частников, общаться исключительно на украинском языке при предоставлении услуг и призывать к этому всех жителей Ивано-Франковска".

Сообщается, что программу поддержал 31 депутат.

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