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Зеленский анонсировал решения, которые уберут лишнюю бюрократию из войска

Татьяна ОлейникПятница, 2 августа 2024, 19:12
Зеленский анонсировал решения, которые уберут лишнюю бюрократию из войска
иллюстративное фото

Президент Украины Владимир Зеленский 2 августа провел совещание с Министерством обороны, в результате него анонсировал современные решения для подразделений, которые уберут бумажную работу.

Источник: обращение Зеленского 2 августа

Прямая речь: "Провел совещание с командой Министерства обороны. Готовим новые, абсолютно современные решения для наших воинов, которые точно уберут много лишней бюрократии и бумажной работы из подразделений. Уже скоро эти решения будут представлены нашему обществу. Выглядит действительно инновационно".

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Детали: Президент также сообщил о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по фронтовой ситуации.

Прямая речь: "И самое внимательное, конечно, по Покровскому направлению. Там неизменно наиболее жесткие бои, и это направление требует наших наиболее усиленных ответов оккупанту.

Каждая бригада, каждое подразделение на Покровском направлении - все наши воины, которые сохраняют стойкость там и защищают наши позиции, несмотря на российские штурмы, - во многом держат основу защиты и на всем востоке нашей страны. При этом мы не уменьшаем внимания и ко всем другим направлениям на фронте - на Донетчине, а также на Харьковщине и в южных наших областях".

Темы: ЗеленскийВооруженные силы
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