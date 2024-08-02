Армия РФ атаковала Одесщину тремя баллистическими ракетами
Пятница, 2 августа 2024, 19:27
Российские войска 2 августа атаковали тремя баллистическими ракетами Одесскую область из временно оккупированного Крыма.
Источник: Силы обороны юга
Дословно: "Оккупанты атаковали Одесщину тремя баллистическими ракетами, вероятно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма".
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Детали: В течение дня 2 августа ПВО сбило на юге сбито 5 разведывательных беспилотников, из которых три типа "ZALA" и два "Supercam".