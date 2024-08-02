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Лидер партии Шольца: Обмен показал, что переговоры с "российским агрессором" возможны

Иванна Костина, Алена МазуренкоПятница, 2 августа 2024, 19:56
Лидер партии Шольца: Обмен показал, что переговоры с российским агрессором возможны

Председатель Социал-демократической партии Германии Саския Эскен считает, что обмен заключенными с РФ показал, что переговоры возможны даже с агрессором.

Источник: "Европейская правда", Эскен в интервью телеканалу ntv

Детали: Эскен называет обмен заключенными с Россией большим успехом.

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"Это большой успех для дипломатии, что нам удалось освободить многих немецких и других западноевропейских и западных граждан из российских тюрем", – сказала она.

Обмен убийцы из Тиргартена Вадима Красикова был трудным решением, отметила политик.

"В этом обмене также есть болезненные моменты. Так обычно бывает в дипломатии, когда вы заключаете сделку, что потом вам приходится принимать болезненные решения", – объясняет Эскен.

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Однако результатом является то, что многие люди смогли получить свободу и безопасность таким образом.

"Соглашение однозначно показывает, что можно договариваться, вступать в переговоры, даже с российским государством, и даже с российским агрессором, по вопросам, где они также имеют свои интересы, – говорит Эскен.

В конце концов, они хотят достичь мира, "но для этого мы должны сначала создать ситуацию, в которой российское государство действительно захочет говорить с нами", – сказала председатель СДПГ.

В четверг в Турции состоялся обмен 24 заключенными с участием шести западных государств, в частности США и Германии, и России.

Переговоры между Западом и Россией, которые привели к большому обмену, продолжались более двух лет.

Детали читайте в статье: Заложники за шпионов: почему исторический обмен между РФ и Западом будет иметь последствия и для Украины

Темы: ГерманияРосcиявойнаобмен
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