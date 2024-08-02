В Китае заявили, что "мирный план" КНР и Бразилии положительно оценили 110 стран

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что план КНР и Бразилии по завершению войны России против Украины получил положительную реакцию у более 110 стран мира.

Источник: МИД Китая

Дословно: "Китай и Бразилия совместно обнародовали "консенсус из шести пунктов" по содействию политическому решению украинского кризиса, на который положительно отреагировали более 110 стран мира.

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Китай готов и в дальнейшем укреплять коммуникацию и координацию с Бразилией и совместно способствовать окончательному политическому урегулированию кризиса в Украине".

Детали: 29 июля 2024 года спецпредставитель КНР Ли Хуэй посетил Бразилию, где он, как сообщает МИД Китая, "обменялся мнениями относительно украинского кризиса", как в КНР называют российское вторжение в Украину.

Ли Хуэй заявил, что российско-украинская война все еще продолжается, и самой неотложной задачей является "подтолкнуть ситуацию к охлаждению".

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Отмечается, что Бразилия и Китай имеют схожие взгляды на "кризисную ситуацию", и готовы сотрудничать для дальнейшего "продвижения консенсуса из 6 пунктов с целью создания условий для политического урегулирования кризиса".

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