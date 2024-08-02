В Китае заявили, что "мирный план" КНР и Бразилии положительно оценили 110 стран
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что план КНР и Бразилии по завершению войны России против Украины получил положительную реакцию у более 110 стран мира.
Источник: МИД Китая
Дословно: "Китай и Бразилия совместно обнародовали "консенсус из шести пунктов" по содействию политическому решению украинского кризиса, на который положительно отреагировали более 110 стран мира.
Китай готов и в дальнейшем укреплять коммуникацию и координацию с Бразилией и совместно способствовать окончательному политическому урегулированию кризиса в Украине".
Детали: 29 июля 2024 года спецпредставитель КНР Ли Хуэй посетил Бразилию, где он, как сообщает МИД Китая, "обменялся мнениями относительно украинского кризиса", как в КНР называют российское вторжение в Украину.
Ли Хуэй заявил, что российско-украинская война все еще продолжается, и самой неотложной задачей является "подтолкнуть ситуацию к охлаждению".
Отмечается, что Бразилия и Китай имеют схожие взгляды на "кризисную ситуацию", и готовы сотрудничать для дальнейшего "продвижения консенсуса из 6 пунктов с целью создания условий для политического урегулирования кризиса".
Предыстория:
- 1 августа президент Владимир Зеленский заявил, что считает, что если Китай займет сильную позицию, то он сможет заставить Россию остановить ее агрессию против Украины.
- Ранее Украина пригласила Китай участвовать по меньшей мере в промежуточных встречах ко второму саммиту мира, которые состоятся вскоре, кроме этого главу китайского МИД Ван И пригласили в Украину.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по результатам переговоров с китайским коллегой Ван в Гуанчжоу получил четкий сигнал, что Китай не ищет "временных решений", а работает на устойчивое и стратегическое решение проблемы начавшейся РФ войны против Украины.
- В конце июля президент Владимир Зеленский заявил, что получил четкий сигнал от Китая о его поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
- 23-25 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посещал Китай по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.