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Тендер на строительство военного кладбища выиграла только что созданная компания. Заказчик говорит, что все законно

Татьяна ОлейникПятница, 2 августа 2024, 20:28
Тендер на строительство военного кладбища выиграла только что созданная компания. Заказчик говорит, что все законно
Иллюстрация к проекту кладбища. Фото - Министерство по делам ветеранов

Тендер на строительство национального мемориального военного кладбища выиграл консорциум "Билдинг Юа", созданный через день после объявления торгов. После резонанса в обществе, заказчик объяснил, что это распространенная практика.

Источник: аналитическая система "Youcontrol", заявление на сайте государственного учреждения "Национальное мемориальное военное кладбище"

Детали: 1 августа система Prozorro определила победителя на строительство первой очереди. Им стал консорциум "Билдинг Юа", который был создан на следующий день после объявления тендера.

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Учредителями выступили три предприятия: "Евроэлитстрой" (Одесса), "Акам" (Днепр) и ПАО "Броварское дорожно-строительное управление №50" (Киевская область). Конечными бенефициарами консорциума записаны одесситы Александр Исаев и Наталья Побережец.

В государственном учреждении объясняют, что консорциум – временное объединение компаний для реализации конкретного проекта.

Дословно: "Это распространенная практика, которая не противоречит законодательству. И в этом случае – бизнес объединился для участия в таком масштабном проекте, как создание Национального военного мемориального кладбища".

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Детали: В учреждении заверили, что вошедшие в консорциум компании ранее уже имели опыт реализации других проектов. В частности, Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора в Украине и ремонта дороги в Николаевской области.

В то же время там обратились в консорциум с просьбой предоставить объяснения по поводу вероятного российского гражданства у одного из совладельцев, о чем сообщали СМИ.

В учреждении отметили, что договор с компанией еще не был подписан. Заключить его планируют 6 августа.

Предистория: 

  • Споры вокруг строительства НМВК продолжаются уже третий год. Сначала для кладбища не могли определить локацию: предлагали Лысую гору, но потом этот вариант отвергли. Родные защитников, в частности погибших защитников Мариуполя, просили построить кладбище в Киеве.
  • Затем семьи согласились на захоронение в Быковне, что утвердила Рада, но и эта локация не подошла. Это вызвало возмущение у семей, ведь многие не могли похоронить своих погибших.
  • Институт нацпамяти предлагал построить НМВК возле Южного кладбища на Киевщине, недалеко от Виты Почтовой и Мархаловки.
  • В марте 2024 года правительство окончательно решило, что кладбище построят на Киевщине, но жители села Мархалевка вышли на протест и призвали выбрать другое место.
  • Патронатная служба "Азова" уже опровергла заявления, что из-за строительства НМВК в окрестных селах исчезнет вода, а заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий объяснил, что проект НМВК не предусматривает массовой вырубки деревьев.
  • В конце июня проект НМВК прошел государственную экспертизу. В "Укргосстройэкспертизе" подтвердили, что проект кладбища соответствует действующим строительным нормам, а впоследствии правительство утвердило вид могил.

Темы: строительство
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