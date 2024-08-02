Тендер на строительство военного кладбища выиграла только что созданная компания. Заказчик говорит, что все законно
Тендер на строительство национального мемориального военного кладбища выиграл консорциум "Билдинг Юа", созданный через день после объявления торгов. После резонанса в обществе, заказчик объяснил, что это распространенная практика.
Источник: аналитическая система "Youcontrol", заявление на сайте государственного учреждения "Национальное мемориальное военное кладбище"
Детали: 1 августа система Prozorro определила победителя на строительство первой очереди. Им стал консорциум "Билдинг Юа", который был создан на следующий день после объявления тендера.
Учредителями выступили три предприятия: "Евроэлитстрой" (Одесса), "Акам" (Днепр) и ПАО "Броварское дорожно-строительное управление №50" (Киевская область). Конечными бенефициарами консорциума записаны одесситы Александр Исаев и Наталья Побережец.
В государственном учреждении объясняют, что консорциум – временное объединение компаний для реализации конкретного проекта.
Дословно: "Это распространенная практика, которая не противоречит законодательству. И в этом случае – бизнес объединился для участия в таком масштабном проекте, как создание Национального военного мемориального кладбища".
Детали: В учреждении заверили, что вошедшие в консорциум компании ранее уже имели опыт реализации других проектов. В частности, Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора в Украине и ремонта дороги в Николаевской области.
В то же время там обратились в консорциум с просьбой предоставить объяснения по поводу вероятного российского гражданства у одного из совладельцев, о чем сообщали СМИ.
В учреждении отметили, что договор с компанией еще не был подписан. Заключить его планируют 6 августа.
Предистория:
- Споры вокруг строительства НМВК продолжаются уже третий год. Сначала для кладбища не могли определить локацию: предлагали Лысую гору, но потом этот вариант отвергли. Родные защитников, в частности погибших защитников Мариуполя, просили построить кладбище в Киеве.
- Затем семьи согласились на захоронение в Быковне, что утвердила Рада, но и эта локация не подошла. Это вызвало возмущение у семей, ведь многие не могли похоронить своих погибших.
- Институт нацпамяти предлагал построить НМВК возле Южного кладбища на Киевщине, недалеко от Виты Почтовой и Мархаловки.
- В марте 2024 года правительство окончательно решило, что кладбище построят на Киевщине, но жители села Мархалевка вышли на протест и призвали выбрать другое место.
- Патронатная служба "Азова" уже опровергла заявления, что из-за строительства НМВК в окрестных селах исчезнет вода, а заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий объяснил, что проект НМВК не предусматривает массовой вырубки деревьев.
- В конце июня проект НМВК прошел государственную экспертизу. В "Укргосстройэкспертизе" подтвердили, что проект кладбища соответствует действующим строительным нормам, а впоследствии правительство утвердило вид могил.