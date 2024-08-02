Тендер на строительство военного кладбища выиграла только что созданная компания. Заказчик говорит, что все законно

Тендер на строительство национального мемориального военного кладбища выиграл консорциум "Билдинг Юа", созданный через день после объявления торгов. После резонанса в обществе, заказчик объяснил, что это распространенная практика.

Источник: аналитическая система "Youcontrol", заявление на сайте государственного учреждения "Национальное мемориальное военное кладбище"

Детали: 1 августа система Prozorro определила победителя на строительство первой очереди. Им стал консорциум "Билдинг Юа", который был создан на следующий день после объявления тендера.

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Учредителями выступили три предприятия: "Евроэлитстрой" (Одесса), "Акам" (Днепр) и ПАО "Броварское дорожно-строительное управление №50" (Киевская область). Конечными бенефициарами консорциума записаны одесситы Александр Исаев и Наталья Побережец.

В государственном учреждении объясняют, что консорциум – временное объединение компаний для реализации конкретного проекта.

Дословно: "Это распространенная практика, которая не противоречит законодательству. И в этом случае – бизнес объединился для участия в таком масштабном проекте, как создание Национального военного мемориального кладбища".

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Детали: В учреждении заверили, что вошедшие в консорциум компании ранее уже имели опыт реализации других проектов. В частности, Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора в Украине и ремонта дороги в Николаевской области.

В то же время там обратились в консорциум с просьбой предоставить объяснения по поводу вероятного российского гражданства у одного из совладельцев, о чем сообщали СМИ.

В учреждении отметили, что договор с компанией еще не был подписан. Заключить его планируют 6 августа.

Предистория: